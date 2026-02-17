Çözüm komisyonu raporunun detayları ortaya çıktı

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun siyasi parti gruplarının birer temsilcisinden oluşan rapor yazım ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında dün (16 Şubat) bir araya geldi. Toplantıda taslak rapora küçük rötuşlar yapılarak son biçimi verildi.

Kurtulmuş, toplantının ardından grubu bulunmayan siyasi partilerin komisyon üyelerini kabul etti ve taslak raporu iletti. Görüşmede AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkan Vekili Bülent Kaya yer aldı.

Taslak raporun 18 Şubat Çarşamba günü komisyon toplantısında oylanması bekleniyor.

Hangi parti ne dedi?

Diğer yandan raporla ilgili siyasi partilerin açıklamaları ise şöyle oldu:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: (Umut hakkına dair) Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme yer almayacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok, raporda olacak. Zaten AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Bizim raporumuzda AİHM kararlarına uyma tavsiye edilecek zaten. Onun içinde umut hakkı da var.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: Bu sadece rapor yazma meselesi değil, demokratik çözümü kurumsallaştıracak cesareti göstermek ve bu ortak iradeyi somut adımlarla güçlendirmektir.

Ayrıca MA'da yer alan habere göre, DEM Parti komisyon üyeleri, Meclis Komisyonu rapor taslağının tamamlandığı yönündeki haberlere ilişkin, taslağın henüz bitmediği, raporda ihtilaflı başlıkların bulunduğunu belirtti.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan: Bu komisyondan oy birliğiyle şerhsiz bir raporun çıkması zor görünüyor.

TİP Milletvekili Ahmet Şık: 10 yıl önceki süreçte AKP'li üyelerin yazdığı bir rapor vardı. Görebildiğim kadarıyla- eğer yanılıyorsam zaten çıkıp özürümü dilerim - ama hızlıca baktığımda o raporun gerisinde olduğunu söyleyebilirim.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Muhtemelen bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta komisyon toplanacak ve rapor son şeklini alacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin: Raporda gördüğümüz kadarıyla Umut hakkı ile ilgili bir konu yok. AİHM kararlarına vurgu yapılıyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Okuyacağız, inceleyeceğiz. İçinde ne var ne yoksa ona göre görüşümüzü paylaşacağız. Bir an evvel bu konuların sürüncemede bırakılmaması görüşü hakim.