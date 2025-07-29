"Çözüm Komisyonu"na 7 parti katılacağını açıkladı, 4 parti değerlendiriyor, İYİ Parti katılmıyor

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silahlı mücadeleyi sonlandıran ve örgütü fesh eden kararının ardından bu adımı izleyecek düzenlemelerin geniş katılımlı bir TBMM komisyonu eliyle gerçekleştirilmesi hedefiyle başlatılan girişim sürüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla oluşturulmaya başlayan komisyona başta Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) katılacaklarını bildirmiş ve üyelerini belirlemişlerdi.

51 üyeden oluşacak olan komisyona kendilerine tanınan sayıyla AKP 21, DEM Parti 4, MHP 4 üye vereceğini, İYİ Parti komisyonda kendisine düşen 3 sandalyeye oturmayarak komisyona katılmayacağını açıklamıştı.

Perşembe saat 17:00'a kadar komisyona verecekleri üyeleri belirlemeleri beklenen diğer partilerden Yeni Yol Partisi 3, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 1, Emek Partisi (EMEP) 1 ve Demokratik Sol Parti (DSP) 1 üyeyi vereceklerini açıkladılar.

Şu ana kadar komisyondaki 51 sandalyeden 32'si dolduruldu, 3 sandalyenin İYİ Parti kararını değiştirmedikçe dolmayacağı belli oldu.

Yeniden Refah Partisinin (YRP) 1, Türkiye İşçi Partisinin (TİP) 1, Demokrat Partinin (DP) 1 ve CHP'nin 10 sandalyesinin doldurulup doldurulmayacağı ilgili parti zeminlerinde tartışılmaya devam ediyor. Bu partilerin hiçbiri İYİ Parti gibi kategorik olarak komisyona katılmama eğilimini dile getirmemiş olmakla birlikte, katılmanın siyasi getiri veya götürüleri konusunda partilerin ilgili kurullarındaki değerlendirme henüz tamamlanmadı.

Komisyon üyelikleri bildirilenler

MHP komisyonda kendisine ayrılan dört sandalyeyi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile dolduracak.

DEM Parti komisyondaki 4 sandalyesine Grup Başkanvekili Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i oturtacak.

AKP komisyona vereceği 21 milletvekilinin adlarını henüz belirlemedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) komisyonda Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal ile temsil edilecek.

EMEP ise komisyona İstanbul milletvekili İskender Bayhan'ı verecek.

CHP üye verecek mi?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel dün yaptığı açıklamada "CHP olarak kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok. Elbette gireceğiz" demiş "Ama ‘adını biz koyarız, istediğimiz nisapla karar alırız’ anlayışının da bir parçası olmay[acaklarını]" vurgulamıştı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok

Yücel, "Komisyonun kararları eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla alınacaksa, yetkili ağızdan bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklama yapılırsa komisyona katılırız." dedi.

Özel: "Nitelikli çoğunlukla karar alınsın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün yaptığı açıklamada tutumlarını şöyle özetledi:

"Komisyon ya eşit temsille oluşmalı ya da mutlaka nitelikli çoğunlukla karar alınmalı diyoruz. TBMM Başkanının açıklamalarından görüyoruz ki eşitlik yok, o zaman nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda yer alalım. Bizim bu komisyonda yer almamız Erdoğan'ın tuhaf beklentileriyle sulandırmak için değil. Terör bitsin, asker annesinin gözyaşı dinsin, sıvasız evlere şehit gitmesin diye. CHP'nin olduğu değil, olmadığı komisyondan korksun herkes"

TİP: "Komisyonun Anayasa ile bir bağı olmasın"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) komisyona üye verme eğiliminde olduğu bildirildi. Bununla birlikte komisyonun Anayasa yapmaya yönelik yetkiler edinmesi halinde üye vermeyeceği söyleniyor.

Yeniden Refah Partisi'nin eğilimi netleşmedi

Komisyona üye verip vermeme konusunda YRP yetkili kurullarında görüşmeler sürüyor.

Demokrat Parti'nin kararı da henüz açıklanmamakla birlikte partinin genel eğiliminin komisyona katılma yönünde olduğu dile getiriliyor.

HÜDA PAR da komisyona üye verecek ancak isim henüz netleşmedi.

(AEK)