Çözüm komisyonu bu hafta kadın ve gençlik örgütlerini dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adıyla kurulan Süreç Komisyonu'ndan 15 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 15'inci toplantısında AKP'ye ve Erdoğan'a yakın vakıfların temsilcileri dinlenecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komisyon, çarşamba günü saat 14.00'de, Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Birinci oturumunda AKP'li Cumbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) yanı sıra Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinleyecek.

Komisyona, ikinci oturumda Mütevvelli Heyeti başkanlığını Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuk olacak.

