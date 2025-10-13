ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 15:53
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2025 17:31
Çözüm komisyonu bu hafta kadın ve gençlik örgütlerini dinleyecek

Bu hafta Meclis'te dinlenecek kadın kurumları arasında Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, KADEM ve TİKAD bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adıyla kurulan Süreç Komisyonu'ndan 15 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 15'inci toplantısında AKP'ye ve Erdoğan'a yakın vakıfların temsilcileri dinlenecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komisyon, çarşamba günü saat 14.00'de, Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Birinci oturumunda AKP'li Cumbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) yanı sıra Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinleyecek.

Komisyona, ikinci oturumda Mütevvelli Heyeti başkanlığını Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuk olacak.

barış ve demokratik toplum süreci TÜGVA Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çözüm süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
