ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Eylül 2025 16:21
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2025 16:40
1 dk Okuma

'Çözüm komisyonu' bu hafta hukukçuları dinleyecek

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, komisyon 13’üncü toplantısında hukuk derneklerini ve hukukçu akademisyenleri dinleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Çözüm komisyonu' bu hafta hukukçuları dinleyecek
Fotoğraf: AA

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu haftadaki toplantısında dinlenecek kurum ve isimler açıklandı.

Komisyonu, 2 Ekim 2025 Perşembe günü, saat 11.00’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.

DEM Parti'den 'komisyon' açıklaması: Dinleme aşaması bitiyor, hukuk aşaması başlıyor
DEM Parti'den 'komisyon' açıklaması: Dinleme aşaması bitiyor, hukuk aşaması başlıyor
25 Eylül 2025

Komisyonun 13'üncü toplantısının birinci oturumunda; Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk konuşacak.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Numan Kurtulmuş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git