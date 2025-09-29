'Çözüm komisyonu' bu hafta hukukçuları dinleyecek

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu haftadaki toplantısında dinlenecek kurum ve isimler açıklandı.
Komisyonu, 2 Ekim 2025 Perşembe günü, saat 11.00’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.
DEM Parti'den 'komisyon' açıklaması: Dinleme aşaması bitiyor, hukuk aşaması başlıyor
25 Eylül 2025
Komisyonun 13'üncü toplantısının birinci oturumunda; Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri dinlenecek.
İkinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk konuşacak.
(AB)