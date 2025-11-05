Çözüm komisyonu 17'inci toplantısını erteledi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun siyasi parti koordinatörleri ile Meclis’te bir araya geldi.

Görüşmede, AKP Grup Başkanı Abdulhamit Gül, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yol Grubu Grup Başkan Bülent Kaya ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yer aldı.

Görüşmede, barış süreci kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etme gündemi ile yarın (6 Kasım Perşembe) yapmayı planladığı toplantısını, gelecek haftaya erteledi.

Komisyon, yarın yapmayı planladığı toplantıda hem bu ziyarete dair görüşme yapma hem de Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da dinlemeyi planlıyordu.

Ancak Yerlikaya’nın yurt dışı programı nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildirmesi nedeniyle komisyon da toplantısını gelecek hafta yapmayı kararlaştırdı.

Komisyonun 17'inci toplantısında 'İmralı’ya gidiş' teklifinin gündeme gelmesi bekleniyor. Konsensüs sağlanırsa, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin İmralı’ya gidebileceği belirtiliyor.

Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır

31 oy aranacak mı?

Komisyon üyelerinin çoğunluğunun ziyaret etmesi yönünde oy kullanması halinde ziyaret planlanacak.

Kurtulmuş daha önce komisyonda "nitelikli çoğunlukla (31 oy)" karar alınması durumunda İmralı’ya heyet gönderilebileceğini açıklamıştı.

Komisyonda, AKP (22 üye), DEM Parti (5 üye) ve MHP’nin (4 üye) sandalye sayısı nitelikli çoğunluğu karşılıyor. 3 üyeli Yeni Yol grubunun da bu ziyarete olumlu yaklaştığı biliniyor. CHP’nin ise 11 üyesi bulunuyor.

Bahçeli: MHP katılmaya hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dün (4 Kasım) gerçekleştirdiği grup toplantısında İmralı'ya heyet gönderilmesi için çağrı yaparak, şu mesajları vermişti:

"Bir kez daha ve ısrarla söylemem lazım gelirse, Meclis’te kurulan Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye, çelişkide bocalamaya gerek yoktur. Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş, açıklamalarının arkasında durmuştur. Nitekim 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısının hitamındaki gelişmelere dikkatle bakılırsa ne demek istediğim gayet berrak şekilde idrak edilecektir."

Erdoğan: Tarafların dinlenmesi kıymetli

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugünkü grup toplantısında, şunları söyledi:

"Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz.

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 5 Ağustos'tan bu yana yaptığı toplantılarla kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok ama çok kıymetli buluyorum."

