Çorum’da hayvanları çamur ve dışkı içinde tutan işletmeye ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum’da büyükbaş hayvanların uygunsuz ve sağlıksız koşullarda barındırıldığı bir işletmede denetim yapıldığını ve ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hayvanların çamur ve kendi dışkıları içinde, hareket edemeyecek koşullarda tutulduğu görülüyordu. Hayvanların hareketlerinin kısıtlanmasının nedeninin ise daha hızlı kilo almalarını sağlamak olduğu iddia edildi.

Bakanlığın açıklamasında, görüntülerdeki işletmenin Çorum’da olduğunun tespit edilmesi üzerine Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin işletmede denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

“Bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” (TY)