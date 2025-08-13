ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 11:55
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 12:14
Çorum Valiliği, cemevinde ezan okutulmasına ilişkin soruşturma başlattı

Çorum Valiliği, cemevi hoparlöründen ezan okutmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararı alan köy muhtarı ile ihtiyar heyeti hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Çorum Valiliği,  merkeze bağlı Tarhan Köyü muhtarının, cemevi hoparlöründen ezan okutmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik, ses sisteminin söküldüğü ve kararı alan köy muhtarı ile ihtiyar heyeti hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çorum Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“11 Ağustos 2025 tarihinde, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde ‘Çorum Merkez Tarhan Köyü Cemevi’nde Ezan Okundu Ortalık Karıştı’ başlığıyla verilen haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Valiliğimizce yapılan incelemede; köy camisinin çatısında meydana gelen çökme üzerine Köy İhtiyar Heyetince; cami onarılana kadar ibadete kapatılmasına, bu süreçte cami çatısında bulunan merkezi ses yayın sistemlerinin (hoparlör) yine köyde bulunan cemevine takılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Valiliğimizce konunun öğrenilmesi üzerine ses yayın sistemi uygun bir yere monte edilmek üzere derhal Cemevinden sökülmüştür. Kararı alan ve uygulayan Köy muhtarı ile İhtiyar Heyeti hakkında soruşturma başlatılmıştır.”

Alevi köyünde Cemevi'nden ezan okutulması Meclis gündeminde
11 Ağustos 2025

(RT)

