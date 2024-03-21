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Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 10:14
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 10:15
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Çorum Cezaevi’nde yangın

Kontrol altına alınan yangında 3 infaz koruma memuru ve 9 mahpus dumandan etkilendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çorum Cezaevi’nde yangın
Fotoğraf: AA

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahpus hastaneye kaldırıldı.

AA’nın ve Çorum Haber’in haberine göre, yangın, bir mahpusun yatağını ateşe vermesi sonucu çıktı.

Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahpus dumandan etkilendi.

12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan infaz koruma memurları taburcu edildi, 9 mahpus da tekrar cezaevine götürüldü.

Yangınla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

(AS)

cezaevi koşulları cezaevinde yangın
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