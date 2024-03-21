Çorum Cezaevi’nde yangın

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahpus hastaneye kaldırıldı.

AA’nın ve Çorum Haber’in haberine göre, yangın, bir mahpusun yatağını ateşe vermesi sonucu çıktı.

Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahpus dumandan etkilendi.

12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan infaz koruma memurları taburcu edildi, 9 mahpus da tekrar cezaevine götürüldü.

Yangınla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

(AS)