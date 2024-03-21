Çorum Cezaevi’nde yangın
Kontrol altına alınan yangında 3 infaz koruma memuru ve 9 mahpus dumandan etkilendi.
Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahpus hastaneye kaldırıldı.
AA’nın ve Çorum Haber’in haberine göre, yangın, bir mahpusun yatağını ateşe vermesi sonucu çıktı.
Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahpus dumandan etkilendi.
12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavileri tamamlanan infaz koruma memurları taburcu edildi, 9 mahpus da tekrar cezaevine götürüldü.
Yangınla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
(AS)