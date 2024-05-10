Çorum, Alpagut kömür madeninde işçiler "6 ay ücretsiz izin"e karşı eylemde

Türkiye Kömür İşletmeleri'nin sahibi olduğu, 220 kişinin çalıştığı linyit kömürü madenini işleten YS Madencilik yöneticilerinin, yaklaşık 80 işçiyi 6 ay süreyle ücretsiz izne gönderme kararı TTK Dodurga Madencilik Sendikası üyesi 150 işçiyi harekete geçirdi.

Asıl neden sendikaya katılmak

Çorum Hakimiyet gazetesinin haberine göre, maden işçisi Hakkı Kılıç, eylemdeki işçileri temsilen yaptığı açıklamada, işletme yöneticilerinin toprak kaymasıyla ilgili raporu bahane ederek kısa süre önce sendikaya üye olan işçileri ocaktan uzaklaştırmak istediğini söyledi.

Sendikaya üye olduklarından bu yana baskılara uğradıklarını vurgulayan Kılıç, "Sonunda bugün bizi çağırdılar, '9 Mayıs itibarıyla sizi 6 ay ücretsiz izine gönderiyoruz' dediler. Bu yöre bizim, bu ocak bizim. Biz yöremize de ocağımıza da sahip çıkarız. Gitmiyoruz, buradayız, gecesi gündüzü yok bu işin. Ne zaman sonuçlanacaksa o zamana kadar buradayız." dedi.

Çorum CHP örgütü işçileri ziyaret etti

Çorum Hakimiyet'in haberine göre, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur ve CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, maden ocağı önünde eylem yapan işçilerini ziyaret ettikten sonra maden işletmesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Temur, görüşmenin ardından işçilere yaptığı açıklamada, görüşmede kendilerine, Hacettepe Üniversitesinden ekiplerce hazırlanan raporda maden sahasında derin çatlakların oluştuğu, heyelan riski bulunduğu gerekçesiyle madende çalışmanın durdurulduğu ve işçilerin 6 ay ücretsiz izne çıkarıldığının söylendiğini bildirdi.

Temur, şirketin üst yöneticileri ile de birkaç gün içinde görüşmeler yaparak, sorunun çözümü için gayret edeceklerini belirtti.

CHP Çorum İl Başkanı:

"İşçilerle omuz omuza mücadele..."

CHP İl Başkanı Solmaz ise "sorunun maden ocağında çözülemeyeceğini, işverenlerin iş güvenliğini gerekçe gösterdiğini, bir oldu-bitti ya da karartma belgelerle işçilerin işine son verilmesine müsaade etmeyeceklerini, işçilerle omuz omuza mücadele edeceklerini" kaydetti.

(AEK)