Çorlu Tren Katliamı'nda karar çıktı: Dört sanığa beraat

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davanın karar duruşması Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma yoklamayla başladı, ardından sanıkların son savunmaları alındı.

Savunmaların tamamlanmasından sonra mahkeme, karar için ara verdi.

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından mahkeme, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt'a “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 16 yıl 3 ay, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 13 yıl 9 ay, TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan da aynı suçtan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verildi.

MISRA ÖZ ANLATIYOR/PODCAST #ÇorluİçinAdalet: "Dönüm noktası" ya da "hayal kırıklığı"

Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan verilen 21 yıl hapis cezası adli sicilden dolayı takdir indirimi ile 17 yıl 6 ay hapis cezasına düşürüldü.

Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 9’ar yıl 2’şer ay, TCDD Birinci Bölge Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a aynı suçtan 8 yıl 4 yıl, TCDD mühendisleri Tevfik Baran Önder'e 10 yıl, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi. hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti. Mahkeme bu sanıklar hakkında adli kontrol şartları uygulanmasına karar verdi. Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat'a 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan; Üstyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Yol Kontrolörü Burhan Ortancıl, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un ayrı ayrı beraatlarine karar verildi.

Davada dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Taşımacılık Müdürü Veysi Kurt ise yargılanmadı.

Çorlu Aileleri ve Avukatlarına İddianame

Duruşma öncesinde yürüyüş

Duruşma öncesinde ise aileler, Çorlu Santral önünde bir araya gelerek duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne kadar yürüyüş yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aileler ile birlikte dava öncesinde Çorlu Santral’dan başlayarak duruşmanın yapılacağı salona kadar yürüdü.

Aileler, yürüyüş sırasında, faciada yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı “Adalet istiyoruz” yazılı pankartla “Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet”, “Çorlu’nun hesabı sorulacak” ve “Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek” sloganları attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, Suat Özçağdaş, Zeliha Aksaz Şahbaz, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile çok sayıda siyasi parti, kurum ve dernek temsilcisi de yürüyüşe katıldı.

Tren Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Hikayeleri

Ne olmuştu?

İstanbul Halkalı'dan Edirne Uzunköprü'ye giden "hızlandırılmış" tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar'da devrildi. Kazada yedisi çocuk 25 kişi öldü, 328 kişi de yaralandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde çalışan ve Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Daha sonra sanık sayısı 13'e çıkmış; davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, kaza itibarıyla TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'nde görevde olan Bölge Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve Yol Bakım Şefi Özkan Polat'ın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etmişti.

Savcı, TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan, 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli, Üstyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, Yol Kontrolörü Burhan Ortancıl, Mühendis Deniz Parlak, Kubilay Başkaya, Yüksek Mühendis Tevfik Baran Önder'in ise "basit taksir" suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

Yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları ise mütalaaya itiraz ederek TCDD üst yöneticileri ve Ulaştırma Bakanlığı'nın da yargılamaya dahil edilmesini istiyor.

Ailelerin avukatları, "sonucu engellemek yönünde bir eylemleri olmadığı için" mevcut sanıkların "olası kast" yönünden ceza almaları, cezada indirim yapılmaması ve üst düzey yöneticilerin de mutlaka yargılanmaları gerektiğini söylüyor.

Kazanın tek tutuklu sanığı Mümin Karasu, Kasım 2022’de tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Dosya kapsamında alınan 2018 tarihli bilirkişi raporunda Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın yanı sıra Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celalettin Çubuk'un da gerekli denetim ve kontrolleri yapmadıkları gerekçesiyle asli kusurlu oldukları belirtilmişti.

Ailelerin ve avukatlarının mücadelesi sonrası, olay yerinde yeniden keşif işlemleri yapılmış ve yeni bilirkişi raporları alınmıştı.

2021 tarihli bilirkişi raporunda kaza bölgesinde yer alan menfezin hizmet ömrünü doldurduğuna işaret edilmiş, 2023 tarihli ek bilirkişi raporunda TCDD asli kusurlu bulunmuştu.

Katliamda yaşamını yitiren yurttaşların adları şöyle: Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.

(RT)