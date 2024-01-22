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Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 17:40
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 17:51
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Çorlu Tren Katliamı Aileleri'nden karar duruşmasına çağrı

Mahkemenin tüm sorumluları ve kaza sebeplerini ortaya çıkarmadığını belirten Çorlu Tren Katliamı Aileleri, Çarşamba günü görülecek karar duruşmasına "Adalet rayların altında kalmasın, başka canlar yapmasın" diyerek katılım çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çorlu Tren Katliamı Aileleri'nden karar duruşmasına çağrı
Fotoğraf: AA

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasının karar duruşması 24 Ocak Çarşamba günü görülecek.

5 yılı aşkın süredir devam eden davada Çorlu Tren Katliamı Aileleri bir bildiri yayımlayarak duruşmaya katılım çağrısı yaptı ve destek istedi.

Aileler, şu ana kadar görülen 17 duruşmada mahkemenin tüm sorumluları ve kaza sebeplerini ortaya çıkarmadığını, bu tutumunda da ısrar ettiğini belirti. Kendilerine açılan dava ve kesilen cezaları hatırlatan aileler "Adalet rayların altında kalmasın, başka canlar yapmasın" dedi:

4 sanıkla başlayan ve üstü kapatılmak istenen kazada ailelerin kararlı mücadelesi ile yargılama 4 sanıkla kapatılamamış ve TCDD 1. Bölge müdürlerini ve yöneticilerini kapsayacak şekilde 9 sanık daha yargılamaya eklenmişti. Gelinen aşamada tüm sorumlular ve kaza sebepleri ortaya çıkmasına rağmen dava TCDD Genel Müdürlüğü seviyesine çıkarılmamakta ve mahkemece bu tutumda ısrar edilmektedir.

Mevcut sanıkları bir gün dahi görevden almayan, yol bekçilerini kaldırıp yeni personel alımı yapmayan, alt yapıyı yenilemeyerek sadece açılış yapmak için üst yapıyla oynayanlar, hava durumunu takip etmeyenler, bakım-onarım isteyen yerler için ihale açmayanlar, açılmış ihaleleri iptal edenler, gizli salonlarda 'Suçu üstlenin, biz size en iyi avukatları tutarız' diye toplantı yapanlar, dönemin Genel Müdürü İsa Apaydın başta olmak üzere dönemin genel müdürlük koltuklarını işgal edenler, dosya kapsamındaki tüm raporlara göre sorumlulukları tespit edilmesine rağmen yargılanmıyorlar. Üzerinde bu kadar şüphe bulunan İsa Apaydın, özel şirketiyle TCDD'den ihale alıp geçimini sürdürmeye devam ediyor.

Savcılık verdiği mütalaa ile sanıklar Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın tutuklanmasını talep etmesine rağmen mahkemece tutuklama kararı verilmemiş, ailelerin tepkisi üstüne ailelerin gözaltına alınması talimatı vermiştir. Yargılama boyunca asıl sorumlulara gidemeyen mahkeme heyeti, canı yanan insanların sözlerinden alınmış, aileler hakkında defalarca suç duyurusunda bulunmuş, ailelere hapis ve para cezaları verilmiştir.

Bu şartlar altında 24 Ocak 09:30'da başlayacak duruşmalarda karara doğru gidiyoruz. Ailelerin adalet ısrarı ‘Adalet rayların altında kalmasın, başka canlar yapmasın’ diye devam ediyor.

Tüm hukukçuları, baro başkanlarını, siyasi partileri, sendikaları, dernekleri, gazetecileri ve tüm kamuoyunu bu davayı ve ailelerin adalet ısrarını sahiplenmeye davet ediyoruz.

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(HA)

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