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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2024 15:05
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Corbyn'den kendisine destek mektubu gönderen Demirtaş'a teşekkür mesajı

Jeremy Corbyn, Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden gönderdiği destek mektubunun Türkçe ve İngilizce versiyonlarının fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Corbyn'den kendisine destek mektubu gönderen Demirtaş'a teşekkür mesajı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı mahpus siyasetçi Selahattin Demirtaş, İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri ve 4 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerde bağımsız milletvekili adayı olan Jeremy Corbyn’e destek mektubu gönderdi.

Mektup şöyle: 

"Sevgili Jeremy,

4 Temmuz'da yapılacak seçimlerde hepinize başarılar diliyor, İngiltere'deki dostlarımızın da sizi tüm güçleriyle destekleyeceklerine inanıyorum. Özgür zamanlarda görüşmek dileğiyle,

Selam, sevgilerimle...

Selahattin Demirtaş Edirne"

"Haksız tutukluluğun devam ettiği cezaevinden yazan Demirtaş'a teşekkür"

Jeremy Corbyn de Demirtaş'ın desteğine minnettarlığını dile getirerek Türkiye'deki ve dünya genelindeki adalet mücadelesinin önemine dikkat çekti.  

Jeremy Corbyn, Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden gönderdiği destek mektubunun Türkçe ve İngilizce versiyonlarının fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajı şöyle:

"Haksız bir şekilde tutukluğunun devam ettiği Türk hapishanesinden yazdığı destek mektubu için Selahattin Demirtaş'a teşekkürler. Türkiye'de - ve dünya çapında - özgürlük, barış ve adalet için yürütülen mücadele galip gelmeli."

(EMK)

Selahattin Demirtaş Jeremy Corbyn Kobane davası ingiltere seçim
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