ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 15:55
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 15:59
3 dk Okuma

ODTÜ BAHAR ŞENLİĞİ DİRENİŞİ

“Çorba değil, Devrim’i istiyoruz”

ODTÜ öğrencileri, okul yönetiminin soruşturma tehditlerine rağmen Bahar Şenliği ve Devrim Stadyumu için direnmeye devam ediyor.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
“Çorba değil, Devrim’i istiyoruz”
Fotoğraf: ODTÜ SBKY Öğrenci Temsilciliği / X

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektörü Verşan Kök'ün, uzun yıllardır öğrenci topluluklarınca düzenlenen Bahar Şenliğinin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını yasaklamasına karşı çıkan öğrencilerin direnişi sürüyor.

Bu yıl, 16-19 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan şenlik, Kök’ün talimatıyla iki güne düşürüldü ve Devrim Stadyumu da öğrencilere kapatıldı.

Direnişin ilk gününden itibaren Rektörlük binası önünde olan, ODTÜ Medya Topluluğu’ndan Nisa Türktam’la ODTÜ’lü öğrencilerin taleplerini ve direnişin seyrini konuştuk. 

“Rektörlük elektriğimizi kesti”

Direnişinizin kaçıncı günü?

Direnişimizin altıncı günündeyiz, geçen hafta çarşamba günü, Bahar Şenliğinin Devrim Stadyumu'nda yapılmayacağının bize bildirilmesi ile başladık direnişe. Şenliğimiz 34 yıldır aynı yerde ve aynı sürelerde yapılıyor. Ancak bu sene Rektörlük böyle bir karar aldığını duyurdu. Görüşme taleplerimizin karşılıksız kalması üzerine biz de ‘Taleplerimiz karşılanana kadar burada kalacağız’ dedik ve Rektörlük önüne bir kamp alanı kurduk. Bir süre Çankaya Belediyesi yiyecek ve içecek ihtiyacımızı karşıladı. Dört gün önce rektör bunu da engelledi. O günden beri yemeklerimizi kendimiz pişiriyoruz.

Alanda bir sürü fraksiyon, öğrenci topluluğunun yanı sıra kişisel olarak direnişe katılanlar da var. Dersi biten geliyor, oturuyor, gece burada kalıyor. Derslerimize burada çalışıyoruz, kitaplarımızı burada okuyoruz ve topluluk toplantılarımızı da yine aynı alanda yapıyoruz.

Dün sosyal medyaya alana verilen elektriğin kesildiği haberleri yansıdı...

Evet, Rektörlük elektriğimizi kesti. Hem alandakiler olarak biz mağdur olduk, hem de kütüphanede ders çalışan arkadaşlarımız mağdur oldu. Çünkü aynı hattan geçiyor kütüphaneye giden elektrik. Arkadaşlarımız şu an kütüphanede çalışamıyor yani. Aynı şekilde kütüphanede Kültür İşleri Birimi var topluluk etkinlikleri ile ilgilenen, şu anda onların da elektriği yok. Bu bahaneyle topluluk etkinliklerine de ket vurmaya çalışıyorlar. Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında.

“Devrim’i alana kadar buradayız”

Rektörlük önünüze böyle bir engel koymasaydı, şenlik ne zaman düzenlenecekti? 

Şenlik her sene olduğu gibi mayıs ayında yapılacaktı ve dört gün sürecekti. 16-19 Mayıs’ta yapılması planlanıyordu. Rektörlük iki gün kısıtlamasını, ilk eylemimizden sonra hepimize e-mail atarak üç güne çıkardığını duyurdu. Ama Devrim Sahnesi’ni hâlâ alamadığımız için, ‘Devrim’i alana kadar buradayız’. 

Görüşme talebimiz karşılanmıyor; ama bu da her geçen gün direnişin daha çok duyulmasını ve yayılmasını sağlıyor. Önemli bir kamuoyu oluştu. Milletvekilleri, siyasi partiler, müzik grupları bize destek veriyor. Mezunların desteğini kesmek için bu hafta sonu mezunların okula girişini yasaklayabildi sadece Rektörlük.

Direnişiniz nasıl devam edecek sizce? Bir öngörünüz var mı?

Her günün sonunda bir araya geliyoruz ve bazen sabaha kadar direnişimizi konuşup, tartışıyoruz. Bilkent Üniversitesi de bizden ilham olarak şenlikleri için direnişe başladıklarını duyurdu, bu bize büyük moral oldu. Rektörlük ise tüm bu desteğe ve dayanışmaya rağmen hâlâ direniyor. 

Bir taraftan da bize ve kamuoyuna demokrat görünmeye çalışıyor. Burada günlerce yağmurun altında yattık ve yatmaya da devam ediyoruz. Ankara’yı bilenler bilir, akşamları hayli soğuk olur. Bu koşulları görüp, öğrencilerle dalga geçer gibi çorba ve içecek aracı gönderdi Rektörlük bize. Tabii ki boykot ettik. 

Dünyadaki üniversitelere yayılan Filistin’e destek eylemlerinde gözaltına alınan bir akademisyenle ilgili açıklama yaptı yine Rektörlük ve akademik özgürlüğün kısıtlandığını düşündükleri için ‘endişeli’ olduklarını söylediler. Gelen tepkilerden sonra o tweet’i silmek zorunda kaldılar. Çünkü her sene Onur Yürüyüşlerinde okula TOMA’ları, polis ordusunu yığan, kendi öğrencisini dövdüren bir rektörün başka üniversitelerdeki polis şiddetini kınaması çok gülünçtü. Bu tutumlara alışkın olsak da, günlerdir kapısının önünde yatan bizlerle görüşmeyip böyle bir tweet atılması trajikomikti. 

Taleplerimiz çok net ve çok kolay karşılanabilir talepler. Biz onlardan çorba değil; Devrim’i istiyoruz. (TY)

ODTÜ ODTÜ bahar şenlikleri verşan kök devrim stadyumu
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
ODTÜ öğrencilerinin Bahar Şenliği direnişi sürüyor
26 Nisan 2024
/haber/odtu-ogrencilerinin-bahar-senligi-direnisi-suruyor-294708
ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi yönetimlerine 'akademik özgürlük' tepkisi
26 Nisan 2024
/haber/odtu-ve-bogazici-universitesi-yonetimlerine-akademik-ozgurluk-tepkisi-294676
ODTÜ bileşenleri: Şenlikten de Devrim Sahnesinden vazgeçmiyoruz
13 Nisan 2024
/haber/odtu-bilesenleri-senlikten-de-devrim-sahnesinden-vazgecmiyoruz-294179
Mahkemeden karar: ‘Genel ahlâkı koruyan’ ODTÜ Yurt Yönetmeliği hukuka aykırı
14 Ocak 2024
/haber/mahkemeden-karar-genel-ahlaki-koruyan-odtu-yurt-yonetmeligi-hukuka-aykiri-290528
ODTÜ mezuniyetinde LGBTİ+ bayrağı açan öğrencilere ikinci soruşturma
6 Eylül 2023
/haber/odtu-mezuniyetinde-lgbti-bayragi-acan-ogrencilere-ikinci-sorusturma-283638
ODTÜ mezuniyetinde LGBTİ+ bayrağı açan öğrencilere soruşturma
3 Eylül 2023
/haber/odtu-mezuniyetinde-lgbti-bayragi-acan-ogrencilere-sorusturma-283500
ODTÜ mezuniyetinde pankart ve bayraklar denetlenecek
20 Temmuz 2023
/haber/odtu-mezuniyetinde-pankart-ve-bayraklar-denetlenecek-281751
ODTÜ Onur Haftası Komitesi: Rektör bizi hedef gösterdi
10 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-haftasi-komitesi-rektor-bizi-hedef-gosterdi-280142
"YAŞASIN LUBUNYA MÜCADELESİ"
ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrenciler serbest
10 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-gozaltina-alinan-ogrenciler-serbest-280130
ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Kampüste işkence var
9 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-polis-saldirisi-kampuste-iskence-var-280109
ilgili haberler
ODTÜ öğrencilerinin Bahar Şenliği direnişi sürüyor
26 Nisan 2024
/haber/odtu-ogrencilerinin-bahar-senligi-direnisi-suruyor-294708
ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi yönetimlerine 'akademik özgürlük' tepkisi
26 Nisan 2024
/haber/odtu-ve-bogazici-universitesi-yonetimlerine-akademik-ozgurluk-tepkisi-294676
ODTÜ bileşenleri: Şenlikten de Devrim Sahnesinden vazgeçmiyoruz
13 Nisan 2024
/haber/odtu-bilesenleri-senlikten-de-devrim-sahnesinden-vazgecmiyoruz-294179
Mahkemeden karar: ‘Genel ahlâkı koruyan’ ODTÜ Yurt Yönetmeliği hukuka aykırı
14 Ocak 2024
/haber/mahkemeden-karar-genel-ahlaki-koruyan-odtu-yurt-yonetmeligi-hukuka-aykiri-290528
ODTÜ mezuniyetinde LGBTİ+ bayrağı açan öğrencilere ikinci soruşturma
6 Eylül 2023
/haber/odtu-mezuniyetinde-lgbti-bayragi-acan-ogrencilere-ikinci-sorusturma-283638
ODTÜ mezuniyetinde LGBTİ+ bayrağı açan öğrencilere soruşturma
3 Eylül 2023
/haber/odtu-mezuniyetinde-lgbti-bayragi-acan-ogrencilere-sorusturma-283500
ODTÜ mezuniyetinde pankart ve bayraklar denetlenecek
20 Temmuz 2023
/haber/odtu-mezuniyetinde-pankart-ve-bayraklar-denetlenecek-281751
ODTÜ Onur Haftası Komitesi: Rektör bizi hedef gösterdi
10 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-haftasi-komitesi-rektor-bizi-hedef-gosterdi-280142
"YAŞASIN LUBUNYA MÜCADELESİ"
ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrenciler serbest
10 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-gozaltina-alinan-ogrenciler-serbest-280130
ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Kampüste işkence var
9 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-polis-saldirisi-kampuste-iskence-var-280109
diğer yazıları
Festivalde ‘mükemmel bir gün’: Wim Wenders ve Kōji Yakusho İstanbul’da
26 Nisan 2024
Festivalde ‘mükemmel bir gün’: Wim Wenders ve Kōji Yakusho İstanbul’da
Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas
24 Nisan 2024
Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas
Կը փնտռուին / Aranıyorlar
24 Nisan 2024
Կը փնտռուին / Aranıyorlar
Fatih'te bir bekçi 'Lady' isimli köpeği başından vurdu
17 Nisan 2024
Fatih'te bir bekçi 'Lady' isimli köpeği başından vurdu
"Bornova Sokak artık dayak yemek istemiyor"
15 Nisan 2024
"Bornova Sokak artık dayak yemek istemiyor"
Sayfa Başına Git