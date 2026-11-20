Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International) Genel Direktörü Tasneem Essop, COP31’de müzakerelerin geldiği noktayı bianet’e değerlendirdi.

Zirveyi bugüne kadar katıldığı en kötü iklim konferanslarından biri olarak nitelendiren Essop, müzakere metninin ülkelerin daha önce verdiği taahhütleri somut adımlara dönüştürmediğini söyledi.

Essop, “Daha önce hiçbir COP’ta sonuç metninin bu kadar içeriksiz kaldığını hatırlamıyorum. Müzakerelere çok net önceliklerle geldik. Ancak buraya gelme amacımız olan her şey kayboldu” dedi.

Tarihin en kötü COP’u

“Gelişmiş ülkeler adil geçiş mekanizmasını engelledi”

Essop, geçen yıl Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenen COP30’da üzerinde uzlaşılan üç temel başlıkta ilerleme sağlanamadığını anlattı.

Bunlardan ilkinin, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde emekçilerin ve toplulukların haklarını korumayı amaçlayan adil geçiş mekanizması olduğunu belirten Essop, ülkelerin COP31’de Belém Eylem Mekanizması’nı kurması gerektiğini söyledi:

Belém’de adil geçiş mekanizmasını kurma kararı aldılar. Burada yapmaları gereken tek şey bu mekanizmayı hayata geçirmekti. Ama bunu yapmadılar. Özellikle gelişmiş ülkeler süreci engelledi. Uyum finansmanını üç katına çıkarma taahhüdünü yerine getirmeleri için geldik, onu da ortadan kaldırdılar. İklim finansmanına ilişkin çalışma programında da hiçbir ilerleme yok.

Essop, COP31 başkanlıklarının müzakerelerdeki tıkanıklığı aşmak yerine içeriği zayıf bir karar taslağı hazırladığını söyledi.

“Daha önce hiçbir COP’ta sonuç bakımından bu ölçüde bir geri gidiş yaşamadım” diyen Essop, zirve henüz sona ermediği için hükümetlerin yeni metinde bazı kazanımları geri getirebileceğini de ekledi.

“Sorun COP’un kendisi değil, hükümetler”

İklim zirvelerinin artık işlevini yitirip yitirmediği sorusuna ise Essop, geçmiş müzakerelerdeki kazanımları hatırlatarak yanıt verdi.

Kayıp ve Zarar Fonu’nun kurulmasını ve fosil yakıtlardan adil ve hakkaniyetli biçimde uzaklaşmaya ilişkin Dubai’deki (COP28) uzlaşıyı örnek gösteren Essop, asıl sorunun hükümetlerin bu kararları uygulamaması olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerinin bütün ülkeleri aynı masada buluşturan ve sivil toplumun hükümetlerden hesap sorabilmesini sağlayan tek süreç olduğunu vurgulayan Essop, “Bu süreci savunmamız ama aynı zamanda hesap vermesini sağlamamız gerekiyor. Burada yaptıkları şey, çok taraflı süreci baltalamak. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

İklim krizinin etkileri giderek ağırlaşırken uluslararası müzakerelerin neden aynı hızda ilerlemediği sorusunu da yanıtlayan Essop, hükümetlerin ekonomik rekabeti, güvenlik kaygılarını ve ulusal çıkarlarını öncelemesine dikkat çekti.

(ÖG/VC)