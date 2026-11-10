“COP31’in üç ana gündemi adil geçiş, finansman ve azaltım”

Antalya’da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) gündeminde adil geçiş, iklim finansmanı ve sera gazı emisyonlarının azaltılması öne çıkıyor.

Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum, COP31’den beklentilere ilişkin bianet’in sorularını yanıtladı.

Mazlum, konferansın ilk önemli gündeminin geçen yıldan devreden “Adil Geçiş Mekanizması” olduğunu söyledi. COP31 boyunca mekanizmanın görev tanımı, işleyişi ve finansman kaynakları görüşülecek.

İkinci ana başlık ise iklim finansmanı. Mazlum, gelişmekte olan ülkelerin hem emisyon azaltımı hem de iklim değişikliğine uyum için daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tartışmanın yalnızca finansmanın miktarıyla sınırlı olmadığını, desteğin hibe mi yoksa kredi mi olacağının da önemli olduğunu vurguladı.

“Birinci sorun miktar, ikinci sorun bu finansmanın hangi kanalla, hangi araçla sağlanacağı,” diyen Mazlum, kredi ağırlıklı finansmanın gelişmekte olan ve yoksul ülkeler için yeni eşitsizlikler yarattığını söyledi:

Gelişmiş ülkelerin tarihsel sorumlulukları dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin, yoksul ülkelerin uğradıkları zararlar karşısında kredi çekerek adaptasyon önlemleri almaya çalıştıklarını, bu parayı da kat kat faiziyle geri ödemek durumunda kaldıklarını görüyoruz.

Mazlum, üçüncü gündemin sera gazı emisyonlarının azaltılması olduğunu söyledi. Azaltım çalışma programı, 1,5 derece hedefi, elektrifikasyon ve fosil yakıtlardan uzaklaşma bu başlık altında tartışılacak.

Üç alanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Mazlum, “Biri ne kadar ilerlerse diğeri de o kadar ilerleyecek. Ve bütün bunları aslında iklim adaleti çerçevesinde konuşmak gerekiyor,” dedi.

Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum hakkında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi. Çevre ve iklim politikaları, uluslararası çevre siyaseti, sürdürülebilirlik ve sivil toplum alanlarında çalışıyor.

(ÖG/VC)