COP31’in dördüncü gününe Lula damgasını vurdu

Antalya’daki COP31 toplantısında iki gün süren Liderler Zirvesi sonlandı. Liderler Zirvesi’nin ikinci gününe Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva damgasını vurdu. Akşam saatlerinde Akdeniz adı verilen ikinci büyük genel kurul salonunda Brezilya’nın sivil toplum örgütlerinden gelen temsilcilerle buluşan Lula adeta bir seçim kutlaması da Antalya’da yaptı. Lula ve diğer konuşmacıların sözleri sık sık sloganlarla kesildi.

Brezilya heyeti sabah saatlerinde de benzer bir toplantı düzenledi. Bir yıl önce Belem’de yapılan COP 30 toplantısına ev sahipliği yapan Brezilya, Antalya’da fosil yakıtlardan (petrol, kömür ve gaz) vazgeçme hedefine dair bir yol haritası açıklayarak, yıllardır geciktirilen bu süreci hızlandırmak için diğer ülkelere çağrıda bulundu. Başkan Lula da akşamki buluşmada yaptığı konuşmada, Brezilya’nın çevre korumada en iyi ülke olacağını söyleyerek yol haritasına dikkat çekti. Kopenhag’daki COP 15’de eski ABD Başkanı Barrack Obama ve Çin Devlet Başkanı Wen Jiabao ile konuşarak gelişen ülkelere yılda 100 milyar dolar verme konusunda tarafları nasıl ikna ettiğini de anlattı.

Sabah saatlerinde iklim eylemcisi Greta Thunberg, İklim Stratejisi için Filistin Enstitüsü kurucusu Mohammad Usrof, Avustralya’dan yerli toplulukları temsil eden Rikki Dank ve Ruanda’dan Celine Isimbi ile birlikte bir basin toplantısı düzenledi. Greta Thunberg, açış konuşmasında sözlerine “hepimiz buradayız çünkü iklim krizinin de olduğunu ve bunun artık bir yaşam-ölüm meselesi haline geldiğini biliyoruz” diyerek başladı. Burada iktidarda olanların attığı adımlar, gerçeklikten tamamen kopuk diyen Thunberg, bir daha asla geri kazanamayacağımız paha biçilmez canları, ekosistemleri ve türleri kaybediyoruz dedi. “İklim krizi, bu krizden en az sorumlu olanların en sert ve en hızlı şekilde etkilendiği bir adaletsizlik krizidir” diyen Thunberg, Türkiye’den İsrail’e giden petrolün soykırımı körüklediğini belirterek Türkiye’nin İsrail’e enerji ambargosu uygulamasını istedi. Mohammed Usrof da konuşmasında bir hafta önceki yağışların 70 bin aileyi yerinden ettiğini söyleyerek şunları ekledi: “Çünkü hepsi derme çatma çadırlarda yaşıyor. Geçen hafta Batı Şeria’da 3 bin Filistinli yerinden edilmeye devam ederken, onlarca kişi hayatını kaybetti. Ve bunun tek nedeni, ABD ve İngiltere’nin desteğiyle ve Türk petrolünün de katkısıyla İsrail ordusu tarafından sürdürülen soykırımın sonuçları. Dolayısıyla Türk petrolü, İsrail’in elektrik şebekesine ve askeri sistemine doğrudan aktarılan Kolombiya ve Güney Afrika kömürleriyle birlikte İsrail’deki soykırımı beslemeye devam ediyor” dedi.

Türkiye COP31’in dördüncü gününde enerji anlaşmalarına imza attı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileriyle rüzgar ve güneş santralları, elektrik depolama tesisleri ve iletim hatlarını içeren 15 milyar dolar değerinde bir mutabakat zaptına imza attı. Kanada’nın AtkinsRealis şirketiyle de toplamda 4500 megavat güce sahip olacak 6 reaktörden oluşacak bir nükleer santralın fizibilitesinin yapılması için anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan’ın ACWA şirketiyle de daha önce yapılan anlaşma sonucu kurulması düşünülen 2 bin megavatlık güneş santralının finansmanı için imzalar atıldı.

Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham da Antalya’ya geldi ve Birleşik Krallık’ın Temiz Elektrifikasyon Yol Haritası adlı bir rapor açıkladı. Rapor çevre kuruluşları tarafından elektriğin hangi kaynaklardan üretileceği belirtilmediği için eleştirildi ve elektrik üretiminin sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi gerektiği belirtildi.

Müzakerelerin sürdüğü Mavi Alan’da daha önce fosil yakıtların 1,5 derecelik ısınmanın sorumlusu olduğunu gösteren bir enstalasyon açılışı yapan Greenpeace, 13 Kasım 2026 Cuma günü de Konyaaltı Belediyesi önünde altı metre yüksekliğinde bir truva atı heykeli açacak.

İklim Eylem Takipçisi (Climate Action Tracker) bugün (13 Kasım) yapacağı basın toplantısında hükümetlerin mevcut taahhütlerinin dünyayı kaç derecelik ısınmaya götüreceğini hesaplayan son çalışmasını açıklayacak.

(ÖG/Mİ)