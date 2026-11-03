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YT: Yayın Tarihi: 03.11.2026 15:13 3 Kasım 2026 15:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.11.2026 15:26 3 Kasım 2026 15:26
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COP31’e günler kala Antalya’da ev baskınları: 3 gözaltı

İklim Zirvesi'ne günler kala Antalya'da yapılan ev baskınlarında iki sendika yöneticisi ve bir avukat gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
COP31’e günler kala Antalya’da ev baskınları: 3 gözaltı
Fotoğraf: İlhan Karakurt
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Birleşmiş Milletler’in (BM) Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı (COP31, İklim Zirvesi) öncesinde Antalya’da ev baskınlar yapıldı.

Sendika.org’un aktardığına göre; İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şube Yöneticisi ve Tüm Emeklilerin Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şerif Özdemir, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya’dan Avukat Kazım Yiğit ve Tüm Bel-Sen Şube Başkanı ve KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İlhan Karakurt’un gözaltına alındığı bildirildi. Dosyalarında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı işlemleriyle iklim zirvesi arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tüm Bel-Sen Antalya şubesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Aynı NATO zirvesi öncesinde tüm ülkede yapılanlara benzer bir şekilde önümüzeki günlerde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ilişkin sözde güvenlik önlemleri kapsamında yapıldığı söylenen bu operasyon, iktidarın toplumun demokratik tepkisinden ne kadar çekindiğinin son göstergesidir."

(CA)

Haber Yeri
İstanbul
COP31 tüm bel-sen ihd ÇHD
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