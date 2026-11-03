COP31’e günler kala Antalya’da ev baskınları: 3 gözaltı

Birleşmiş Milletler’in (BM) Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı (COP31, İklim Zirvesi) öncesinde Antalya’da ev baskınlar yapıldı.

Sendika.org’un aktardığına göre; İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şube Yöneticisi ve Tüm Emeklilerin Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şerif Özdemir, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya’dan Avukat Kazım Yiğit ve Tüm Bel-Sen Şube Başkanı ve KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İlhan Karakurt’un gözaltına alındığı bildirildi. Dosyalarında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı işlemleriyle iklim zirvesi arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tüm Bel-Sen Antalya şubesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Aynı NATO zirvesi öncesinde tüm ülkede yapılanlara benzer bir şekilde önümüzeki günlerde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ilişkin sözde güvenlik önlemleri kapsamında yapıldığı söylenen bu operasyon, iktidarın toplumun demokratik tepkisinden ne kadar çekindiğinin son göstergesidir."

ŞUBE BAŞKANIMIZ İLHAN KARAKURT DERHAL SERBEST BIRAKILSIN! Sendikamız Antalya Şube başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü İlhan KARAKURT’un, İHD ve Emekli-Sen yöneticisi Mehmet Şerif Özdemir ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir avukatla birlikte bu sabah düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındığını öğrendik. Sendikamızın hem Antalya hem de Türkiye geneli hak ve özgürlükler mücadelesinde her daim öncü roller üstlenmiş, AKP iktidarının sömürü, baskı ve zor uygulamalarına karşı yürütülen tüm toplumsal mücadelelerde yıllardır aktif yer almış Antalya emekçilerinin ve halkının çok iyi bildiği İlhan KARAKURT’a yönelik bu saldırı; onun şahsında sendikal mücadelemize ve toplumsal muhalefete gözdağı verme amaçlıdır. Aynı NATO zirvesi öncesinde tüm ülkede yapılanlara benzer bir şekilde önümüzeki günlerde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ilişkin sözde güvenlik önlemleri kapsamında yapıldığı söylenen bu operasyon, iktidarın toplumun demokratik tepkisinden ne kadar çekindiğinin son göstergesidir. Ancak şurası açıktır ki hukuku ayaklar altına alarak gerçekleştirilen bu ve benzeri operasyonlar ne İlhan Başkanı ne Sendikamızı ne de toplumsal muhalefeti susturmaya yetmeyecektir. İktidara çağrımız toplumda hiçbir inandırıcılığı ve karşılığı olmayan bu türden saldırılara son verin, gözaltına aldığınız Şube Başkanımız İlhan KARAKURT ve diğer mücadele arkadaşlarımızı derhâl serbest bırakın.