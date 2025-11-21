ENGLISH KURDÎ
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 12:19
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 12:20
2 dk Okuma

#COP31’e doğru: Türkiye’den ‘yeni ve çok daha kuvvetli’ sözler beklenecek

Avustralya ile uzun süren bir rekabetin ardından Türkiye’nin COP 31’e ev sahipliği yapma ihtimali belirgin biçimde güçlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

#COP31’e doğru: Türkiye’den ‘yeni ve çok daha kuvvetli’ sözler beklenecek
Murat Kurum ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen, Fotoğraf: X

2026’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na (COP 31) ev sahipliği için Türkiye ve Avustralya arasında süren rekabet sona yaklaşmış görünüyor.

Henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, COP 31’in Türkiye’de gerçekleşeceğini ve Avustralya’nın müzakerelere liderlik edeceğini ileri sürdü. Ankara ise bu iddialara henüz doğrudan yanıt vermedi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, böyle bir ev sahipliğinin ülke adına prestij sağlayacağı gibi önemli sorumluluklar ve riskler de getireceğine dikkat çekti.

COP 31’in resmî gündeminin yanı sıra ev sahibi ülkenin belirleyeceği ek gündemin de kritik önem taşıdığına işaret eden Türkeş, başarılı bir COP başkanlığı için hazırlıkların gecikmeden başlaması gerektiğini vurguladı.

Brezilya-Belém’den #COP30 izlenimleri
DEM PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ’NDEN NOTLAR
Brezilya-Belém’den #COP30 izlenimleri
15 Kasım 2025

“Lobilerin at oynattığı iklim fuarları”

Türkeş’e göre Türkiye, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne katkı sunarak ve Akdeniz odaklı, Türkiye’nin ve Antalya’nın adını taşıyacak inisiyatifler geliştirerek, “marka değeri” taşıyacak sonuçlar elde edebilir.

Ancak olası ev sahipliği, Ankara’nın iklim politikalarına yönelik beklentileri de artıracak. “COP 31’de Türkiye’den de iklim değişikliği mücadelesinde ve uyumda, bugüne kadar verdiği sözlerin bir adım ötesine geçen, yeni ve çok daha kuvvetli sözler vermesi beklenecektir,” diyen Türkeş’e göre bu adımlar arasında emisyonlarda mutlak azaltım ve fosil yakıtlardan çıkış taahhütleri yer alabilir.

Türkeş’in bir diğer uyarısı ise fosil yakıt ve nükleer lobisinin olası etkisine yönelik.

Son 10 yılda COP zirvelerinin, fosil yakıt ve nükleer lobilerinin oldukça aktif olduğu “iklim fuarları”na dönüştüğünü aktaran Türkeş, “Türkiye’nin bu tarafa kaymaması, tersine, hem kömürden uzaklaşma ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma hem de yeni yenilenebilir enerjinin payını artıracak girişimlere ve yutakların geliştirip artırılmasına önem vermesi lazım,” diyor:

“Aksi halde Türkiye’deki toplantı da, son üç konferansta olduğu gibi lobilerin at oynattığı iklim fuarlarına dönüşür. Bu da Türkiye’deki COP 31’in iyi anılmasının, yani bütün halinde başarılı ve az eleştirilen bir toplantı olmasının önüne geçebilir.”

Bu haber, kısaltılarak İklim Masası ve bianet işbirliği ile yayımlanmıştır. İklim Masası, iklim kriziyle ilgili güvenilir bilgileri kamuoyunda yaygınlaştırmayı hedefleyen bir haber servisidir. Yazarları, haberleştirdikleri konularda uzmanlığı bulunan bilim insanlarından oluşur. 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
COP31 murat kurum Türkiye iklim politikaları COP30 Antalya
ilgili haberler
Türkiye ve Avustralya anlaştı: COP31’i Avustralya'nın liderliğinde Türkiye yapacak
20 Kasım 2025
/haber/turkiye-ve-avustralya-anlasti-cop31i-avustralya-nin-liderliginde-turkiye-yapacak-313706
35 örgütten çağrı: #COP30 kapsamındaki tüm sponsorluklar ve ortaklıklar derhal açıklanmalı
15 Ekim 2025
/haber/35-orgutten-cagri-cop30-kapsamindaki-tum-sponsorluklar-ve-ortakliklar-derhal-aciklanmali-312560
“Cesur iklim ve orman eylemleri Belém'i tarihi bir #COP haline getirebilir”
11 Kasım 2025
/haber/cesur-iklim-ve-orman-eylemleri-belem-i-tarihi-bir-cop-haline-getirebilir-313423
Lula: COP’u Amazon’un kalbine taşımak zorlu ama gerekli bir görevdi
11 Kasım 2025
/haber/lula-copu-amazonun-kalbine-tasimak-zorlu-ama-gerekli-bir-gorevdi-313430
Yerli halklardan #COP30 protestosu: Toprağımız satılık değil
13 Kasım 2025
/haber/yerli-halklardan-cop30-protestosu-topragimiz-satilik-degil-313503
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, #COP30 öncesi uyardı
28 Ekim 2025
/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-orgutu-cop30-oncesi-uyardi-312973
DEM PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ’NDEN NOTLAR
Brezilya-Belém’den #COP30 izlenimleri
15 Kasım 2025
/yazi/brezilya-belemden-cop30-izlenimleri-313563
“COP’un diplomatik vitrinlerinden çıkıp, halkların yaşadığı yıkımları görünür kılması şart”
7 Kasım 2025
/haber/copun-diplomatik-vitrinlerinden-cikip-halklarin-yasadigi-yikimlari-gorunur-kilmasi-sart-313331
Gezegen uyarı tonunu yükseltirken COP30 ve COP31
10 Kasım 2025
/yazi/gezegen-uyari-tonunu-yukseltirken-cop30-ve-cop31-313413
Brezilya Cumhurbaşkanı Lula’dan #COP30’da iklim eylemi çağrısı
10 Kasım 2025
/haber/brezilya-cumhurbaskani-luladan-cop30da-iklim-eylemi-cagrisi-313389
