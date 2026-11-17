İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), son bir haftada sosyal medya platformu X’te en az 521 hesabın erişime engellendiğini açıkladı. Hesapların büyük bölümünü X, Türkiye’den görünmez kıldı.

İFÖD’ün EngelliWeb duyurusuna göre, erişime engellenen hesaplar arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) hakkında paylaşım yapan iklim ve enerji uzmanı Önder Algedik, Salda Gölü Koruma Derneği, İklim Adaleti Forumu ve Ekoloji Birliği’nin hesapları da yer aldı.

COP31 sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in koluna girdiği görüntüleri paylaşan hesaplara da erişim engeli getirildi.

Gazeteciler ve fon krizini gündeme getiren hesaplar da engellendi

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında, fon krizine ilişkin paylaşımlar yapan kullanıcılar ile otoyol geçiş ücretleri ve cezalarını gündeme getiren avukat Yunus Ari de bulunuyor.

Furkan Hareketi ve kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden ihraç edilenlerin oluşturduğu platformların hesapları da engellendi.

Gazeteciler Ali Osman Önder, Baransel Ağca, Erk Acarer ve Ahmet Nesin’in hesapları da erişim engeli getirilenler arasında yer aldı.

Ayrıca Lübnanlı avukat ve eski askeri savcı Peter Germanos, araştırmacı yazar Eray Hacıosmanoğlu, adli tıp uzmanı Polat Erdi, plastik cerrahi uzmanı Mustafa Aydınol ve iktisatçı Nazır Kapusuz’un hesaplarına da erişim engeli getirildi.

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(HA)