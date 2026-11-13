COP31’de iklim adaleti çağrısı

350 Türkiye, COP31 sırasında Antalya Konyaaltı Sahili’nde Türkçe ve İngilizce “Halklar İçin 1,5” yazılı dev bir pankart açarak küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırma hedefinin korunması çağrısında bulundu. İklim krizine en az katkıda bulunan halkların en ağır bedeli ödediğini vurgulayan 350 Türkiye’den Ege Tok, fosil yakıtlardan çıkış için bağlayıcı bir takvim oluşturulmasını, zengin ülkelerin iklim finansmanı sorumluluklarını yerine getirmesini ve adil enerji dönüşümünde halkların ihtiyaçlarının esas alınmasını istedi. Tok, Türkiye’nin de COP31’in ev sahibi olarak başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan adil çıkışa öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

İklim adaletinin halkların ortak mücadelesiyle kazanılacağını söyleyen Tok, herkesi 14 Kasım Küresel Eylem Günü kapsamında Antalya’da düzenlenecek Halkların İklim Yürüyüşü’ne davet etti. Yaşam savunucularının yaşanabilir bir gelecek, enerjiye hak olarak erişim ve yaşam alanlarını korumak için bir araya geldiğini belirten Tok, çağrısını “Fosil yakıtlara son: Söz halklara, fatura kirletenlere!” sözleriyle tamamladı.