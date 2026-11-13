COP31’de iklim adaleti çağrısı
Antalya'da COP31 çeşitli protesto gösterileri ile sürüyor. İklim savunucuları Antalya'da yaptıkları eylemlerle bir yandan sesini duyurmaya diğer yandan Halkların İklim Zirvesi'ne katılmaya çağırıyorlar.
350 Türkiye, COP31 sırasında Antalya Konyaaltı Sahili’nde Türkçe ve İngilizce “Halklar İçin 1,5” yazılı dev bir pankart açarak küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırma hedefinin korunması çağrısında bulundu. İklim krizine en az katkıda bulunan halkların en ağır bedeli ödediğini vurgulayan 350 Türkiye’den Ege Tok, fosil yakıtlardan çıkış için bağlayıcı bir takvim oluşturulmasını, zengin ülkelerin iklim finansmanı sorumluluklarını yerine getirmesini ve adil enerji dönüşümünde halkların ihtiyaçlarının esas alınmasını istedi. Tok, Türkiye’nin de COP31’in ev sahibi olarak başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan adil çıkışa öncülük etmesi gerektiğini belirtti.
İklim adaletinin halkların ortak mücadelesiyle kazanılacağını söyleyen Tok, herkesi 14 Kasım Küresel Eylem Günü kapsamında Antalya’da düzenlenecek Halkların İklim Yürüyüşü’ne davet etti. Yaşam savunucularının yaşanabilir bir gelecek, enerjiye hak olarak erişim ve yaşam alanlarını korumak için bir araya geldiğini belirten Tok, çağrısını “Fosil yakıtlara son: Söz halklara, fatura kirletenlere!” sözleriyle tamamladı.
Greenpeace, COP31 kapsamında Antalya’da, plastik üretimi ile fosil yakıt endüstrisi arasındaki ilişkiye dikkat çekmek için dev bir Truva Atı heykeli sergiledi. Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo ile hazırlanan altı metre yüksekliğinde ve dört metre genişliğindeki heykel, Konyaaltı Belediyesi önünde aktivistlerin performansıyla tanıtıldı. Atın karnındaki kapak açıldığında içinden plastikler döküldü. “Plastik, fosil yakıt şirketlerinin Truva Atı” mesajının verildiği eylemde Greenpeace, plastiğin yüzde 99’unun fosil yakıtlardan üretildiğini ve üretimden atığa tüm yaşam döngüsü boyunca iklim krizini derinleştirdiğini vurguladı.
Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Sistemler Kampanya Sorumlusu Berk Butan, Türkiye’nin COP31’de tanıttığı Sıfır Atık vizyonunun plastik üretimine sınır getirilmesini ve plastik atık ithalatının yasaklanmasını da kapsaması gerektiğini belirtti. Greenpeace, yeni petrokimya yatırımlarının ve kömür projelerinin durdurulmasını, plastik üretiminin kaynağında azaltılmasını talep ederek dünya liderlerini fosil yakıtlardan adil çıkış için somut taahhütlerde bulunmaya çağırdı.