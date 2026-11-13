ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 12:07 13 Kasım 2026 12:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 12:59 13 Kasım 2026 12:59
Okuma Okuma:  1 dakika

COP31’de iklim adaleti çağrısı

Antalya’da 350 Türkiye, “Halklar İçin 1,5” pankartıyla sıcaklık artışını sınırlama hedefinin korunmasını istedi; Greenpeace ise dev Truva Atı’yla plastiğin fosil yakıtlarla bağını gündeme taşıdı. Her iki örgüt de liderleri somut adımlar atmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
COP31’de iklim adaleti çağrısı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Antalya'da COP31 çeşitli protesto gösterileri ile sürüyor. İklim savunucuları Antalya'da yaptıkları eylemlerle bir yandan sesini duyurmaya diğer yandan Halkların İklim Zirvesi'ne katılmaya çağırıyorlar.

Görseli Büyüt

350 Türkiye, COP31 sırasında Antalya Konyaaltı Sahili’nde Türkçe ve İngilizce “Halklar İçin 1,5” yazılı dev bir pankart açarak küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırma hedefinin korunması çağrısında bulundu. İklim krizine en az katkıda bulunan halkların en ağır bedeli ödediğini vurgulayan 350 Türkiye’den Ege Tok, fosil yakıtlardan çıkış için bağlayıcı bir takvim oluşturulmasını, zengin ülkelerin iklim finansmanı sorumluluklarını yerine getirmesini ve adil enerji dönüşümünde halkların ihtiyaçlarının esas alınmasını istedi. Tok, Türkiye’nin de COP31’in ev sahibi olarak başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan adil çıkışa öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

İklim adaletinin halkların ortak mücadelesiyle kazanılacağını söyleyen Tok, herkesi 14 Kasım Küresel Eylem Günü kapsamında Antalya’da düzenlenecek Halkların İklim Yürüyüşü’ne davet etti. Yaşam savunucularının yaşanabilir bir gelecek, enerjiye hak olarak erişim ve yaşam alanlarını korumak için bir araya geldiğini belirten Tok, çağrısını “Fosil yakıtlara son: Söz halklara, fatura kirletenlere!” sözleriyle tamamladı.

Görseli Büyüt

Greenpeace, COP31 kapsamında Antalya’da, plastik üretimi ile fosil yakıt endüstrisi arasındaki ilişkiye dikkat çekmek için dev bir Truva Atı heykeli sergiledi. Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo ile hazırlanan altı metre yüksekliğinde ve dört metre genişliğindeki heykel, Konyaaltı Belediyesi önünde aktivistlerin performansıyla tanıtıldı. Atın karnındaki kapak açıldığında içinden plastikler döküldü. “Plastik, fosil yakıt şirketlerinin Truva Atı” mesajının verildiği eylemde Greenpeace, plastiğin yüzde 99’unun fosil yakıtlardan üretildiğini ve üretimden atığa tüm yaşam döngüsü boyunca iklim krizini derinleştirdiğini vurguladı.

Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Sistemler Kampanya Sorumlusu Berk Butan, Türkiye’nin COP31’de tanıttığı Sıfır Atık vizyonunun plastik üretimine sınır getirilmesini ve plastik atık ithalatının yasaklanmasını da kapsaması gerektiğini belirtti. Greenpeace, yeni petrokimya yatırımlarının ve kömür projelerinin durdurulmasını, plastik üretiminin kaynağında azaltılmasını talep ederek dünya liderlerini fosil yakıtlardan adil çıkış için somut taahhütlerde bulunmaya çağırdı.

Haber Yeri
Antalya
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
GOOGLE İLE KATKIDA BULUNUN
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git