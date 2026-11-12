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YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 12:45 12 Kasım 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 15:38 12 Kasım 2026 15:38
Okuma Okuma:  2 dakika

COP31 trafiği Antalya’da emekçilerin çalışma düzenini değiştirdi

Kent merkezinde konuştuğumuz yurttaşlar, COP31’in iklim konusunda topluma fayda sağlamasını umuyor ancak organizasyonun gündelik hayata etkilerini eleştiriyor.

Cansu Acar

Cansu Acar

Cansu Acar

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Antalya’da 9 Kasım’da başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), kent sakinlerinin çalışma ve ulaşım koşullarını da etkiledi.

Zirve nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı, kentte trafik yoğunluğu arttı. Kent merkezinde mikrofon uzattığımız emekçiler, işe ulaşmak için daha erken saatlerde yola çıktıklarını ve çalışma düzenlerinin değiştiğini anlattı.

Ferdi Gençay, zirvenin çalıştığı işyerindeki vardiya düzenini değiştirdiğini söyledi:

Çalıştığımız işyerlerinde epey bir aksama oldu. Tek vardiya çalışıyorduk, artık çift vardiyaya geçmek zorunda kaldık. Trafikte çok sıkıntı yaşıyoruz. Sabah 6.00-6.30 gibi yola çıkıyorduk, artık 4.00-5.00 gibi çıkıyoruz.

“İşe gidemiyoruz”

Otel çalışanı Duygu Temür de özellikle Belek bölgesine ulaşımda sorun yaşadıklarını söyledi.

Temür, zirvenin iklim açısından olumlu sonuçlar yaratmasını umduğunu ancak yolların kapanmasının çalışanların hayatını zorlaştırdığını anlattı:

Otellere gitmek için bizi çok fazla etkiledi. Büyük devlet yetkilileri geleceği için bazı yollar kapandı. Belek bölgesinde çalışan bizim gibi insanları olumsuz etkiledi. Ama ülke için iyi bir dönüş olacağına inanmak istiyorum. Doğanın korunmak istenmesi ve iklim için bir şeyler yapılması güzel. Ne kadar işe yarar, orası muamma. Yine de bunun yapılıyor olması iyi. Ama işe gidemiyoruz.

“Kendimiz zarar veriyoruz, kendimiz toplantı yapıyoruz”

Gençay, Türkiye’deki doğal varlıkların yeterince korumadığını düşündüğünü söyledi:

Topraklarımız ve ormanlarımız açısından çok zengin bir ülkeyiz. Ama maalesef bunların güzel değerlendirildiğini düşünmüyorum. Çok fazla ziyan edildiğini düşünüyorum. Açıkçası bunun sadece gösterişten ibaret olduğunu düşünüyorum. Kendimiz zarar veriyoruz, kendimiz önlem almak için toplantı yapıyoruz.

Ormanların korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için yaptırımların caydırıcı hale gelmesi gerektiğini belirten Gençay “Orman yangınlarını veya fabrikalardaki dumanların havaya etkilerini ancak böyle çözebilirsiniz. Cezaları artırarak belki önlem alırsınız. Yoksa çok mümkün değil” dedi.

Temür ise çevrenin korunması konusunda toplumsal bilincin önemine dikkat çekti:

Bizim toplumumuzda çok fazla bilinçli insan var ama bir o kadar da bilinçsiz insan var. Biz o bilinçsiz insanların arasında kaynıyoruz. Mesela ben yere çöp atmam, çöpü hep ceplerime doldururum ama bir başkası alıp yere atabiliyor.

Temür, COP31’in iklim konusunda toplumsal farkındalığı artırmasını umduğunu belirterek “Türkiye’nin böyle büyük bir etkileşim halinde olması, ülkelerin geliyor olması bizim açımızdan iyi. Ama bunu güzel bir şekilde yönetebilirsek. Yönetemezsek yine her zamanki gibi kötü olur” dedi.

(CA/VC)

Haber Yeri
Antalya
Antalya COP31 bianet COP31'de ulaşım sorunu
Cansu Acar
Cansu Acar
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Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunu; 2017’den bu yana iklim krizi, ekoloji ve çevre adaleti üzerine çalışan bir gazeteci. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekoloji ve video gazeteciliği atölyeleri...

Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunu; 2017’den bu yana iklim krizi, ekoloji ve çevre adaleti üzerine çalışan bir gazeteci. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekoloji ve video gazeteciliği atölyeleri yürüttü. Akbelen ve İliç'te çevre ihtilaflarını yerinden takip ederek ekokırım sorunlarının insani yönünü ele aldı. Son dönemde çalışmalarına bağımsız olarak devam ediyor. Kaplumbağaları ve kurbağaları çok seviyor.

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