COP31 nedeniyle alınan eğitim kararlarına Eğitim Sen’den tepki

Antalya Valiliği, COP31 Liderler Zirvesi gerekçesiyle 11-12 Kasım’da Antalya’nın yedi ilçesinde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini kararlaştırdı. Genelgeyle, okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının da bazı istisnalar dışında idari izinli sayılması öngörüldü.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), kararların öğrencilerin eğitim hakkını ve çalışanların koşullarını olumsuz etkileyebileceğini, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de yeniden üretebileceğini belirtti.

Sendika, uluslararası organizasyonlar için ulaşım ve güvenlik önlemleri alınabileceğini ancak planlama eksikliğinin sonuçlarının öğrencilere ve çalışanlara yüklenmemesi gerektiğini ifade etti. Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında da eğitim ve çalışma yaşamını etkileyen benzer kararlar alındığını hatırlattı.

‘Eğitimdeki eşitsizlikler derinleşebilir’

Eğitim Sen, uzaktan eğitim kararının özellikle okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile özel eğitim gereksinimi bulunan çocukları etkileyebileceğine dikkat çekti.

Her öğrencinin internet erişimine, teknolojik araçlara ve evde eğitimi sürdürebileceği koşullara sahip olmadığını belirten sendika, iki günlük uygulamanın dahi mevcut eşitsizlikleri derinleştirme riski taşıdığını kaydetti.

Öğrenciler için ulaşım sorunları gerekçe gösterilirken okul yöneticilerinin görevlerinin başında bulunmasının zorunlu tutulması da eleştirildi.

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‘Çocuk bakımı kadınların sorumluluğu değildir’

Eğitim Sen, idari izin hakkının yalnızca kadın kamu çalışanlarına tanınmasına da tepki gösterdi.

Açıklamada, çocuk bakımının ebeveynlerin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanarak aynı bakım sorumluluğunu paylaşan erkek çalışanların kapsam dışında bırakılmasının toplumsal cinsiyet eşitliğiyle bağdaşmadığı belirtildi.

Çocuğunun bakımını tek başına üstlenen babaların ve farklı bakım sorumlulukları bulunan çalışanların da göz ardı edildiğini belirten sendika, özel sektör çalışanları için yalnızca esnek veya uzaktan çalışmanın tavsiye edilmesini de yetersiz buldu.

Valiliğe yeniden değerlendirme çağrısı

Eğitim Sen, Antalya Valiliği ve ilgili kamu kurumlarından kararları yeniden değerlendirmelerini istedi.

Sendika, uzaktan eğitim uygulanacaksa bütün öğrencilerin eğitime eşit erişiminin güvence altına alınmasını, idari izin hakkının çocuk bakım sorumluluğu bulunan bütün kamu çalışanlarını kapsamasını talep etti. Okul yöneticileri ve diğer çalışanların ulaşım ve bakım sorunlarına çözüm bulunmasını, özel sektör çalışanlarının da benzer haklardan yararlanmasını istedi.

Açıklamada, iklim krizinin tartışılacağı bir zirve sırasında eğitim hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışanların haklarının gözetilmemesi “ciddi bir çelişki” olarak nitelendirildi.

Eğitim Sen, “İklim adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, eğitim hakkından ve emekçilerin haklarından bağımsız düşünülemez” dedi.

(NÖ)