COP31 Liderler Zirvesi akreditasyon kriziyle başladı

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) üçüncü gününde, 11-12 Kasım tarihli Liderler Zirvesi basına erişim sınırlamasıyla başladı.

COP31 için aylar önce akreditasyon alan gazeteciler, Türkiye’nin ev sahipliğindeki Liderler Zirvesi’ni bu akreditasyonla salondan takip edemiyor. Zirveye yalnızca BM İklim Değişikliği ile Türkiye Hükümeti medya ekiplerinin birlikte oluşturduğu özel basın havuzundaki gazeteciler girebiliyor.

bianet’in sorularını yanıtlayan COP31 organizasyonu basın masası, coğrafi dağılıma göre yaklaşık 20 gazetecinin yanı sıra liderlerle gelen basın mensupları ve fotoğrafçıların zirveye girebileceğini söyledi. Basın masası, toplam kaç gazetecinin salona gireceğine ilişkin bilgi vermedi.

BM İklim Değişikliği medya ekibi de bianet’e erişimin sınırlı olduğunu söyledi. Ekip, salona giremeyen gazetecilerin zirveyi canlı yayından takip edebileceğini ve diğer COP’larda da Liderler Zirvesi için benzer sınırlamalar uyguladıklarını belirtti.

“Basını BM ve Türkiye hükümeti medya ekipleri seçti”

bianet, basın havuzunun nasıl belirlendiğini ve akredite gazetecilerin zirveye nasıl erişebileceğini BM İklim Değişikliği medya ekibine e-posta yoluyla da sordu.

BM İklim Değişikliği medya ekibinden gelen yanıt şöyle:

Bu etkinlikler için BM İklim Değişikliği medya ekibi, Türkiye Hükümeti medya ekibiyle iş birliği içinde, tüm bölgelerden medya kuruluşlarını kapsayacak şekilde coğrafi dengeyi gözeten bir medya havuzu seçecek ve yönetecektir. Medya mensuplarının havuza bireysel olarak kayıt yaptırması mümkün olmayacaktır. Zirvenin tamamı boyunca içeride kalabilmek için artık yer bulunmamakla birlikte, fotoğrafçılar her ulusal konuşmanın ilk birkaç dakikasında içeri alınıp fotoğraf çekmelerinin ardından dışarı çıkarılacaktır.

COP31 Liderler Zirvesi hakkında COP31, 9-20 Kasım’da Antalya’daki COP31 Alanı’nda düzenleniyor. Konferans, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği’ni bir araya getiriyor. 11-12 Kasım’daki Liderler Zirvesi’ne 6 kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılması bekleniyor. Zirve, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Mavi Bölge’deki Anadolu Genel Kurul Salonu’nda yapılıyor. Programda Erdoğan’ın yanı sıra COP31 Başkanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva konuşacak.

(CA/VC)