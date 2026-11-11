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YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 10:01 11 Kasım 2026 10:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 14:52 11 Kasım 2026 14:52
Okuma Okuma:  2 dakika

COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye’nin iklim performansı geriledi

Germanwatch ve New Climate Institute’un yayımladığı İklim Değişikliği Performans Endeksi’nde Türkiye, iklim politikaları ve sera gazı emisyonlarındaki artış eğilimi nedeniyle düşük puan alarak 64 ülke arasında 53’üncü sırada yer aldı.

Özgür Gürbüz

Özgür Gürbüz

Özgür Gürbüz

Görseli Büyüt
COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye’nin iklim performansı geriledi
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Almanya merkezli bağımsız çevre, kalkınma ve insan hakları kuruluşu Germanwatch ile yine Almanya merkezli, iklim politikaları alanında çalışan bağımsız ve kâr amacı gütmeyen NewClimate Institute, İklim Değişikliği Performans Endeksi’ni açıkladı.

Endeks, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki performansını sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji, enerji kullanımı ve iklim politikaları üzerinden değerlendiriyor. Çalışma, her yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP) sırasında açıklanıyor.

Çalışmada, ilk üç sıraya girecek düzeyde performans gösteren bir ülke yine çıkmadı. En iyi performansı gösteren ülkeler sıralamasında Danimarka ilk sırada yer alırken onu Litvanya, Lüksemburg, Birleşik Krallık ve Fas izledi.

COP31’e ev sahipliği yapan ve konferans başkanlığını yürüten Türkiye, sıralamada bir kademe gerileyerek 53’üncü olurken, COP31’in resmî müzakerelerine liderlik eden Avustralya da 54’üncü sırada yer aldı.

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Germanwatch ve New Climate Institute’un, ülkelerden uzmanların değerlendirmeleri ve özel bir puanlama sistemine dayanarak hazırladığı çalışmada Türkiye en düşük notlarını enerji kullanımı, iklim politikaları ve sera gazı emisyonlarındaki artış eğiliminden aldı.

Türkiye, iklim politikaları sıralamasında 64 ülke arasında 59’uncu oldu. 2024 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584 milyon tonu karbondioksit eşdeğeri olarak aşan toplam sera gazı emisyonları da Türkiye’yi bu kategoride 47’nci sıraya taşıdı.

Türkiye en yüksek notunu yenilenebilir enerji alanında aldı. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artması ve enerjideki payının yükselmesiyle bu kategoride 24’üncü sırada yer aldı. Ancak çalışmaya göre Türkiye, yenilenebilir enerji hedeflerinin ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı iki derecenin altında tutmak için gereken seviyenin altında kalması nedeniyle bu alanda da puan kaybetti.

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“Hem yeni kömür santralleri planlayıp hem iklim lideri olunamaz”

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, Türkiye’nin sonuçlarını değerlendirdi:

Türkiye, COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine liderlik sorumluluğu üstlendi. Ancak liderlik önce kendi evinde somut adımlar atmayı gerektirir. Hem yeni kömür santralleri planlayıp hem iklim lideri olunamaz. Türkiye’den COP31 sırasında, kömürden çıkış ve emisyon azaltımı başta olmak üzere iklim ve enerji politikalarını güçlendireceğine dair açık bir taahhüt bekliyoruz.

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(ÖA/VC)

Haber Yeri
Antalya
İklim Değişikliği Performans Endeksi COP31 bianet COP31'de iklim krizi
Özgür Gürbüz
Özgür Gürbüz
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Serbest gazeteci ve enerji analisti.

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