COP31'e doğru Akbelen'in gerçeği: İkizköylülerin tepkisi kazıyı durdurdu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de yurttaşlar, dün (5 Kasım) evlerinin önüne kadar gelen arkeolojik kazılar nedeniyle isyan etti. Kazı alanına giderek tepki gösteren, Muğla Valiliği ve Cumhurbaşkanlığına seslenen yurttaşların mücadelesi sonucu, kazı durduruldu.

"Bu kömür ocağını hazırlıkların bir parçası"

Yıllardır Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin (YK Enerji) kömür ocağı için yok edilen ormanlık ve yaşam arazileri nedeniyle doğa mücadelesi veren İkizköylü yurttaşlar, kazının YK Enerji öncülüğünde gerçekleştiğini söyledi:

"YK Enerji, Müze Müdürlüğünü yanına alarak evlerimizin hemen yanında kazıya başladı. Kömür ocağını büyütmek için Akbelen'de kazıyı evlerimizin ve arazilerimizin dibine getirdiler. Bu kazı, kömür ocağını köyümüze doğru genişletmek için yürütülen hazırlıkların bir parçası."

Yıllardır baskılara karşı köyleri için verdikleri mücadeleyi hatırlatan yurttaşlar, "Şimdi de kazıyı kapımızın önüne kadar getirdiler. Köyümüzü oyuyorlar, yaşanmaz hâle getirip bizi gitmeye zorluyorlar" dedi.

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"Biz bu evlerde yaşıyor, bu toprakta geçiniyoruz" diyen İkizköylüler, Muğla Valiliği ve Cumhurbaşkanlığına şu soruları yöneltti:

"Kapımızın önü kazılırken burada nasıl yaşayacağız? Hayvanlarımızı nerede yayacağız? Kendi arazimizde, köyümüzde güvenle nasıl yürüyeceğiz? Evimizin kapısından çıkarken canımızdan kaygı duymak zorunda mıyız?"

Kazıya verilen iznin haksız ve hukuksuz olduğunu söyleyen yurttaşlar "Kamu kurumları köylünün canını, evini ve toprağını korumakla yükümlü. Bu izinle şirketin önü açılıyor, kazının tehlikesiyle baş başa bırakılan biz oluyoruz" dedi.

İkizköylüler, Valilik ve Cumhurbaşkanlığına şöyle seslendi:

"Birimizin başına bir şey gelmesini beklemeyin. Evlerimizin, tarlalarımızın dibindeki kazıyı derhal durdurun! Biz bu köyde yaşamaya, toprağımızı ekip biçmeye devam edeceğiz. Şirket kömür çıkaracak diye evimizden, köyümüzden vazgeçmeyeceğiz."

Verilen mücadelenin ardından kazı çalışmalarının durdurulduğu bildirildi:

"Bugün Akbelen'de başlaması planlanan arkeolojik kazı çalışması tepkimiz üzerine durduruldu. Köylerimizde, yaşadığımız ve ürettiğimiz alanlarda çalışma yapılmasına müsade etmeyeceğiz. Bu toprakların sahibi biziz. Asla vazgeçemeyeceğiz!"

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(CA)