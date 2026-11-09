COP31 Antalya'da bugün başlıyor

COP31'in açılış genel kurulu, saat 10.00'da EXPO alanındaki Anadolu Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirilecek. Genel kurulda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış konuşması yapacak.

COP ne demek?

İngilizce Conference of the Parties ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı Taraflar Konferansı'dır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) taraf olan ülkelerin küresel iklim politikalarını görüşmek ve kararlar almak üzere her yıl toplandığı en üst düzey organı ifade eder.

Konferans kapsamında yaklaşık 200 ülkeden temsilcilerin katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadele, emisyonların azaltılması, uyum politikaları ve iklim finansmanı başta olmak üzere küresel iklim gündemindeki başlıklar müzakere edilecek.

6 SORUDA COP31 "İklim krizinin kritik tablosu, zirve başkanlarının sorumluluğunda"

Türkiye’nin iklim karnesi

İlk günün teması: Gıda, tarım ve sağlık

Konferansın ilk günü, "Gıda, Tarım ve Sağlık" temasına ayrıldı. Gün boyunca tarım ve gıda sistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı, su kaynaklarının verimli kullanımı ve iklim krizinin halk sağlığı üzerindeki etkileri çeşitli oturumlarda değerlendirilecek.

Saat 11.00'de Mavi Bölge'deki Avustralya Pavilyonu'nda düzenlenecek etkinlikte, Türkiye ve Avustralya'dan sivil toplum kuruluşları fosil yakıtlardan uzaklaşılması yönündeki taleplerini dile getirecek. COP31'in ev sahibi Türkiye ile müzakerelere başkanlık eden Avustralya'daki sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği oturumda, iki ülkenin fosil yakıtlardan çıkış sürecinde üstlenmesi gereken sorumlulukların ele alınması bekleniyor.

Günün diğer etkinliklerinde adil enerji dönüşümü, iklim finansmanı, elektrik şebekelerinin dönüşümü ve devletlerin uluslararası iklim hukuku kapsamındaki yükümlülükleri tartışılacak.

Liderler zirvesi 11 Kasım'da

COP31 kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Antalya Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin önceliklerini ve taahhütlerini paylaşması bekleniyor. Zirvede verilecek mesajların, özellikle emisyonların azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak finansman konularında yürütülecek müzakerelere yön vermesi öngörülüyor.

İki hafta sürecek COP31 müzakerelerinin 20 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

Halkların İklim Zirvesi 14 Kasım'da başlıyor

Dünyanın dört bir yanından iklim adaleti savunucularını bir araya getirecek olan Halkların İklim Zirvesi ise 14 Kasım'da başlayacak. Katılımcılar zirvenin açılışını 14 Kasım Küresel Eylem Günü’nde mitingi ile yapacak.

Halkların İklim Zirvesi programı

İklim Adaleti Forumu 15 Kasım'da

COP31 'e alternatif olarak düzenlenecek etkinlikleri çerçevesinde İklim Adaleti Forumu da çok sayıda hak savunucusuna Antalya'da ev sahipliği yapacak.

İklim Adaleti Forumu: “Zamanımızı, yaşamımızı, geleceğimizi istiyoruz”

(Mİ)