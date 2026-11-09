COP31 a fermî îro dest pê dike

Lijneya giştî ya vekirinê ya fermî ya COP31ê, dê di saet 10.00î de li Qada EXPOyê, li Salona Lijneya Giştî ya Anadoluyê pêk were. Di lijneya giştî de Wezîrê Jîngeh, Bajarvanî û Guherîna Avhewayê Murat Kurum dê axaftina vekirinê bike.
Di çarçoveya konferansê de, bi beşdariya nûnerên nêzîkî 200 welatî, dê sernavên di rojeva avhewayê ya cîhanî de, di serî de têkoşîna li dijî guherîna avhewayê, kêmkirina emîsyonan, polîtîkayên lihevhatinê û fînansekirina avhewayê werin nîqaşkirin.
Bermahiyên plastîk ên YEyê diherikin Tirkiyeyê: 2025 rekora dîrokî ye
Mijara roja yekem a konferansê: Xurak, çandinî û tenduristî
Roja yekem a konferansê ji bo mijara "Xurak, Çandinî û Tenduristiyê" hat terxankirin. Di tevahiya rojê de, dê hêza sîstemên çandinî û xurakê li dijî guherîna avhewayê, bikaranîna bi bandor a çavkaniyên avê û bandorên qeyrana avhewayê yên li ser tenduristiya gel, di rûniştinên cihêreng de werin nirxandin.
Di çalakiya ku dê saet 11.00î de li Pavîlyona Awistralyayê ya li Herêma Şîn pêk were de, rêxistinên civaka sivîl ên ji Tirkiye û Awistiralyayê dê daxwazên xwe yên ji bo dûrketina ji sotemeniyên fosîl bînin ziman. Mazûvaniya COP31ê Tirkiye dike û serokatiya danûstandinan jî Awistiralya dike. Di vê rûniştina konferansê de nûnerên civaka sivîl ên ji herdu welatan dê bên cem hev û tê payîn ku berpirsiyariyên her du welatan ên di pêvajoya derketina ji sotemeniyên fosîl de bên gotûbêjkirin.
Di çalakiyên din ên rojê de, veguherîna enerjiyê ya edil, fînansekirina avhewayê, veguherîna torên ceyranê û erkên dewletan ên di çarçoveya hiqûqa navneteweyî ya avhewayê de dê werin nîqaşkirin.
Lûtkeya lîderan di 11ê Mijdarê de ye
Lûtkeya Lîderan a Antalyayê ku di çarçoveya COP31ê de bi beşdariya serokên dewlet û hikûmetan dê bê lidarxistin, di navbera 11-12ê Mijdarê de pêk were. Di lûtkeya ku bi mazûvaniya Serokkomar Recep Tayyip Erdogan tê lidarxistin de, tê payîn ku serokên cîhanî pêşîniyên xwe yên têkildarî têkoşîna li dijî guherîna avhewayê û sozên xwe parve bikin.
Tê plankirin ku danûstandinên COP31ê yên ku dê du hefteyan bidomin, di 20ê Mijdarê de bi dawî bibin.
Lûtkeya avhewayê ya gelan di 14ê Mijdarê de dest pê dike
Lûtkeya Avhewayê ya Gelan ji çar aliyên cîhanê parêzvanên edaleta avhewayê li hev kom dike. Lûtkeya Avhewayê ya Gelan di 14ê Mijdarê de dest pê bike. Beşdarvan dê di 14ê Mijdarê Roja Çalakiya Cîhanî de bi mîtîngek vekirinê bikin.
Foruma Edaleta Avhewayê di 15ê Mijdarê de ye
Foruma Edaleta Avhewayê di çarçoveya çalakiyên ku wekî alternatîfek ji bo COP31ê tê lidarxistin. Forum dê li Antalyayê mazûvaniya ji gelek mafparêzan bike.
(Mİ/AY)