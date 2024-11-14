COP29’a Trump’ın seçilmesi gölge düşürmeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı, 11 Kasım’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı. İklim aktivistleri ve ekoloji savunucuları, konferansı bianet için Bakü'de takip ediyor.

COP29’da dün (13 Kasım) sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şehirlerle ilgili bir panelde konuşması vardı. Etkinliğin katılımcıları arasında Tokyo Belediye Başkanı da yer aldı. İmamoğlu, konuşmasında özellikle İstanbul’un iklim finansmanına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bu etkinliğin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin uzun vadeli iklim strateji hedeflerini açıkladı. Kurum, büyük bir basın toplantısı düzenlendi ve salon oldukça kalabalıktı. Ancak herkes soru sormayı beklerken, soru alınmadan hızlıca bitirilip “aile fotoğrafı” çektireceklerini söylediler ve salondan çıkıldı. Kurum, dışarıda kısa bir süre basından gelen birkaç soruyu yanıtladı. Greenpeace Türkiye Program Direktörü Berkan Özyer, Kurum’a fosil yakıtlardan çıkış olmadan net sıfır hedefinin nasıl sağlanacağını sordu. Kurum “Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırarak, yavaş yavaş fosil yakıtlardan çıkacağız,” dedi. Bu açıklama, fosil yakıtlardan çıkış konusunda ilk kez somut bir ifade olması açısından dikkat çekiciydi.

#COP29 Bakan Kurum: Nükleer enerjinin payını yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da dünkü COP oturumlarında bazı açıklamalar yaptı. Türkiye geçen sene yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma ve enerji verimliliğini iki katına çıkarma kararı almıştı. 2023 yılı mart ayında Türkiye’nin elektrik üretiminin yalnızca yüzde 35.7’si yenilenebilir kaynaklardan sağlanmışken, bu oran 2024 Mart ayında yüzde 49.3’e yükseldi. Uzmanlar arasında ise Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitelerini artırma niyeti varken neden yenilenebilir enerji taahhüdüne katılmadığı konuşuluyor.

Arjantin’in COP’tan çekilmesi

Trump’ın yeniden seçilmesi COP29 zirvesine gölge düşürürken, birçok lider ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekileceğinden ve fosil yakıt sondajlarını artıracağından endişe ediyor. Bu bağlamda bir diğer önemli gelişme, Arjantin’in müzakerecilerini COP29’dan çekme kararıydı. İklim krizini reddeden, Trump’a yakın bir başkanları olduğu için bu, sürpriz bir gelişme değil. COP16’da Dışişleri Bakanı’nı görevden almaları durumu daha sembolik bir yere taşıyor. Başka ülkelerin de Arjantin’i takip edebileceği konuşuluyordu; ancak şu an için izole bir durum gibi görünüyor.

Arjantin’in aşırı sağcı lideri Javier Gerardo Milei, daha önce iklim krizini “sosyalist bir yalan” olarak nitelendirmişti ve geçen yılki seçim kampanyası sırasında Paris Anlaşması’ndan çekilme tehdidinde bulunmuş, ancak o zamandan bu yana bir adım atmamıştı.

Fransa ve Azerbaycan arasında ise diplomatik bir gerilim yaşandı. Fransa Çevre Bakanı, etkinliğe katılmayacağını açıkladı ve bu iklim finansmanı tartışmalarını etkileyebilir. Çünkü Avrupa Birliği, iklim finansmanında önemli bir rol oynuyor ve Fransa’nın AB içindeki etkisi tartışılamayacak bir yerde.

Ülkelerin, Ulusal Katkı Beyanları’nı 10 Şubat’a kadar sunması gerekiyor; ancak şu ana kadar sadece Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Brezilya kendi hedeflerini açıkladı. Brezilya’nın COP’a ev sahipliği yapacak olmasına rağmen katkısı vasat.

Barbados Başbakanı Mia Mottley’nin ise iklim krizi konusunda etkili adımlar için ABD Başkanı Donald Trump’ı yüz yüze görüşmeye davet ettiği esprili bir çıkışı oldu. Barbados’u cumhuriyet ilân eden Mottley, düşük karbon ekonomisi için küresel finans sistemini dönüştürme çağrısında da öncü bir rol oynuyor. Mottley ile Trump arasında bir görüşme bekleniyor. (TY)