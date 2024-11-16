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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 17:42
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2024 17:43
2 dk Okuma

#COP29: İklim krizi tüm G20 ekonomilerini altüst ediyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell, COP29'dan Brezilya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne mesaj gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
#COP29: İklim krizi tüm G20 ekonomilerini altüst ediyor
Görsel: Canva

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndan (COP29), Brezilya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne mesaj gönderdi.

Stiell, iklim krizinin G20 ekonomilerini olumsuz etkilediğini, cesur adımların emisyonları azaltarak ekonomik felaketleri önleyebileceğini belirtti.

Daha fazla hibe ve imtiyazlı finansman gerektiğini vurgulayan Stiell, G20'nin uluslararası işbirliğiyle küresel ısıtmayla mücadelede kritik bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

G20 (Group of 20), dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 19 ülke ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan uluslararası platform. 1999 yılında küresel ekonomik ve finansal sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan G20, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini, ticaretin yüzde 75’ini ve nüfusun üçte ikisini temsil ediyor.
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Daha fazla hibe ve imtiyaz

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Stiell, iklim krizinin etkilerinin halihazırda tüm G20 ekonomilerini altüst ettiğini, tedarik zincirlerini bozduğunu, gıda fiyatlarını yükselttiğini ve enflasyonu artırdığını belirterek şöyle dedi:

"İklim konusunda daha cesur adımlar atmak her G20 ekonomisi için temel kendini koruma ilkesidir. Emisyonlarda hızlı kesintiler yapılmadan hiçbir G20 ekonomisi iklim değişikliğinin yol açtığı ekonomik felaketten kurtulamayacak.

"Bakü'de müzakereciler yeni bir iklim finansmanı hedefi üzerinde gece gündüz çalışıyorlar. Daha gidilecek çok yol var, ancak herkes COP'un yarı noktasında risklerin çok farkında. G20 Zirvesi, net küresel sinyaller göndermelidir. Müzakere sürecimiz dışında iklim finansmanı konusunda ilerleme sağlanması da aynı derecede önemlidir ve G20'nin rolü kritik öneme sahiptir. Daha fazla hibe ve imtiyazlı finansman sağlanmalıdır. G20 liderleri, çalkantılı dönemden geçen ve bölünmüş bir dünyada uluslararası işbirliğinin hâlâ insanlığın küresel ısıtmadan kurtulmak için sahip olduğu en iyi ve tek şans olduğunu yüksek sesle ve net bir şekilde belirtmelidir. Başka bir yol yok." (TY)

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11 Kasım 2024
Haber Yeri
İstanbul
COP29 G20 Simon Stiell iklim krizi küresel ısıtma
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/haber/uluslararasi-af-orgutunden-cop29-aciklamasi-301588
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