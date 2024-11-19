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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2024 10:12
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2024 10:12
2 dk Okuma

#COP29: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nden kritik ısınma uyarısı

“1,5 derecelik ısınmaya tehlikeli derecede yakınız ve 2024 yılında bu seviyenin geçici de olsa aşılması söz konusu olabilir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
#COP29: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nden kritik ısınma uyarısı
Fotoğraf: Canva

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden COP29 zirvesi kapsamında taraf ülke temsilcileri "2030 Hedefleri Öncesi: 2024 Yılı Yüksek Düzeyli Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı" programında bir araya geldi.

Toplantıya ülke temsilcilerinin yanı sıra BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP29 Başkanı ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile IPCC Başkanı Jim Skea ve UNFCCC yetkilileri katıldı.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea küresel ısıtmadaki 1,5 derecelik eşiğin 2024 yılında geçici de olsa aşılabileceğini, mevcut politikaların devamı halindeyse bu yüzyılda 3 derecelik ısınmanın gerçekleşebileceğini söyledi.

1,5 derecelik ısınma, dünyanın sanayi öncesi döneme (1850-1900) göre ortalama yüzey sıcaklığında 1,5°C'lik bir artışı ifade eder. Bu hedef, Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel ısıtmanın tehlikeli etkilerini sınırlamak ve iklim krizini kontrol altına almak için belirlenmiştir. Bilim insanları, bu eşiğin aşılmasının dünyada geri dönülemez iklim krizi etkilerini tetikleyebileceğini öngörmektedir.

İklim kriziyle mücadelede tehlike ve fırsatları içeren bir sunum gerçekleştiren Skea, gerekli önlemlerin alınması halinde 2030'a kadar birçok iyileşmenin görülebileceğini belirtti.

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Sürdürülebilir uygulamalar

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sera gazı emisyonlarının azaltımı noktasında enerji sektöründeki potansiyellerden bahseden Skea şunları söyledi:

"En büyük potansiyel, her biri yılda yaklaşık 4 gigaton karbondioksit eşdeğeri veya toplam emisyonların yüzde 7'si kadar emisyon azaltma potansiyeline sahip olan özellikle rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerjide yatmaktadır. Her ikisinin de maliyetleri son yıllarda önemli ölçüde düştü. Fosil yakıt üretiminden kaynaklanan kaçak metan emisyonlarının azaltılması da önemli bir potansiyel. Metanın özellikle güçlü bir sera gazı olduğu göz önüne alındığında Küresel Metan Taahhüdü’nün (GMP) imzalanması, yakın vadede ısınmanın önlenmesi açısından hızlı sonuçlar getirebilir."

Hayatın her alanına yayılacak sürdürülebilir uygulamaların emisyon azaltım çabalarına destek olacağını kaydeden Skea, bu çabaların aynı zamanda insan sağlığına katkı sunacağını dile getirdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
COP29 IPCC 1,5 derecelik ısınma iklim krizi
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/haber/cop29-bakan-kurum-nukleer-enerjinin-payini-yuzde-30-a-cikarmayi-planliyoruz-301764
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/haber/cop29-trump-in-secilmesi-iklim-politikalarini-yavaslatacak-301703
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