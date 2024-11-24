COP29 bitti: 300 milyar dolarlık finansman yetersiz bulundu

11 Kasım’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) planlanandan 33 saat sonra son buldu.

Konferansta gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edebilmelerine yardımcı olmak için 2035’e kadar yılda 300 milyar dolar finansman sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Az gelişmiş ülkeler finansmanın "çok az" olduğunu belirtti. Konferans boyunca talep 1.3 trilyon dolardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıllık 300 milyar dolar seviyesindeki finansmanın beklentileri karşılamadığına işaret ederek, "Karşı karşıya olduğumuz büyük zorluğun üstesinden gelmek için hem finansman hem de emisyon azaltma konusunda daha iddialı bir sonuç umuyordum" dedi.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell de anlaşma neticesinde ülkelerin arzu ettikleri sonucu elde edemediklerini belirterek, "Yapılacak çok fazla iş var ve gelecek yıl yapılacak COP30'a kadar çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." Değerlendirmesini yaptı.

Gelişmekte olan ülkeler tepkili

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerin en az 1 trilyon değerinde finansmanın taahhüdünü içeren bir anlaşma umduklarına ve bu nedenle elde edilen sonucu "zayıf, aşağılayıcı bir anlaşma" şeklinde tanımladıklarına işaret edildi.

Hindistan heyetinin COP29'daki temsilcisi Chandni Raina da anlaşmaya tepki göstererek, "Bu belgenin optik bir illüzyondan başka bir şey olmadığını söylemekten üzüntü duyuyorum. Bu, hepimizin karşı karşıya olduğu zorluğun büyüklüğünü kapsayamayacak. Bu nedenle bu belgenin kabul edilmesine karşıyız." ifadelerini kullandı.

Marshall Adaları'nın COP29'daki temsilcisi Tina Stege, anlaşmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, "İklim açısından savunmasız ülkelerin acilen ihtiyaç duyduğu fonun küçük bir kısmıyla ayrılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BM açıklamasında, Afrika ülkelerinin de anlaşmaya tepkili olduğuna işaret edilirken, "Sierra Leone temsilcisi, Afrika ülkelerinin sonuçtan ötürü hayal kırıklığına uğradığını ve bunun gelişmiş ülkelerin iyi niyet eksikliğine işaret ettiğini söyledi." bilgisine yer verildi.

2024'ün "en sıcak yıl" olacağı kesinleşti

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) dünya gözlem platformu Copernicus'tan 7 Kasım'da yapılan açıklamada, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağının belli olduğunun kesinleştiği ifade edilmişti.

2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi.

İklim değişikliğinden etkilenen gelişmekte olan ülkeler, ABD, Kanada ve Avrupa'daki bazı ülkelerin iklim finansmanına daha fazla katkı sunmasını isterken, özellikle Avrupalı ülkeler, Çin ve Körfez ülkelerinin destek sağlamasını talep ediyor.

(HA)