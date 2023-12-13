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HABER
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 17:52
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 18:00
3 dk Okuma

#COP28 'fosil yakıtlardan uzaklaşma' çağrısının yapıldığı anlaşmayla sona erdi

Fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı, BM İklim Zirvesi'nin final metninde ilk kez yazılı olarak yer alsa da müzakereleri takip eden uzmanlara göre bu, Dubai'den çıkan zayıf bir sonuç.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/cop28-fosil-yakitlardan-uzaklasma-cagrisinin-yapildigi-anlasmayla-sona-erdi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

30 Kasım’da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28), Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bugün sona erdi.

Zirve, müzakerecilerin final metni üzerinde anlaşmaya varamaması nedeniyle resmî tarihinden bir gün sonra tamamlanabildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, iklim müzakerelerinin yaklaşık 30 yıllık tarihinde ilk kez "fosil yakıtlara" referans verilen final metninde, sıcaklık artışını sınırlandırmak için "fosil yakıtlardan uzaklaşma" çağrısı yer aldı.

Atıflar ve boşluklar

BM nezdinde "çağrı", tarafların "davet edilmesi veya taraflardan ricada bulunmak" anlamına geldiği için, müzakereleri takip eden uzmanlar fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısının zayıf bir sonuç olduğunu ve küresel ısıtmayı sınırlandırmak için emisyonları keskin şekilde düşürmenin sağlanamayacağını belirtiyor.

Taraflar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 itibarı ile üç katına ve enerji verimliliğindeki ilerleme hızının iki katına çıkarılması hedeflerini kabul ederken, Kayıp Zarar Fonu'nun etkin hale gelmesi de final metninde yer aldı.

Final metninde, gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına ihtiyaç duyduğu ve iklim krizinin etkilerine uyum için gereken finansmana atıfta bulunulsa da, uyum finansmanının nasıl ölçeklendirileceği ve takvimine ilişkin boşluklar var.

COP28 Başkanı Al Jaber: Tarihi başarı

Final metninin kabul edilmesinin ardından kapanış oturumunda konuşan COP28 Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber, müzakerelerin sonucunu "tarihi bir başarı" olarak nitelendirerek, şöyle dedi:

“Dünyanın yeni bir yol bulması gerekiyordu ve kuzey yıldızımızı takip ederek biz bu yeni yolu bulduk. Gerçeklerle yüzleştik ve dünyayı doğru yöne yönlendirdik. Bu doğrultuda, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini ulaşılabilir kılmak için bir eylem planı hazırladık.

“Bunu ortak zemin üzerine inşa ettik, işbirliğiyle pekiştirdik. Bu, iklim eylemini hızlandırmak için hata yapmamak üzere geliştirilmiş dengeli, tarihi bir pakettir.”

  • BAE’nin devlet petrol şirketi ADNOC’un CEO’su olan Sultan Ahmed Al Jaber’in COP 28’e başkanlık etmesi, kararlaştırıldığından bu yana tepki topluyordu. ADNOC’un, üretim kapasitesini 2027 yılında günde beş milyon varile çıkarmayı hedeflediği biliniyor.

İklim uzmanlarından tepkiler

WWF Küresel İklim ve Enerji Lideri ve COP20 Başkanı Manuel Pulgar-Vidal, müzakerelerin ardından yaptığı değerlendirmede, ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda anlaştığını söyleyerek şöyle dedi:

“Ülkeler bunu kabul ederken, COP28'de kömür, petrol ve gazın tamamen kullanımdan kaldırılması konusunda uzlaşmaya varılamadı. Ancak yine de fosil yakıtlardan uzaklaşma kararı önemli bir sonuç. 30 yıldır devam eden BM iklim müzakerelerinde ülkeler nihayet odak noktasını iklim krizine yol açan kirletici fosil yakıtlara kaydırdı. Bu sonuç fosil yakıt dönemi için sonun başlangıcına işaret etmelidir.

“Yaşanabilir bir gezegen için tüm fosil yakıtların tamamen ortadan kaldırılmasına ihtiyacımız var.”

Brezilya merkezli İklim Gözlemevi Yönetici Sekreteri Marcio Astrini, COP28 sonucunun "sinyaller açısından güçlü ancak içerik bakımından zayıf" olduğunu dile getirerek, “Gerçek anlamda harekete geçilmediği takdirde Dubai'den çıkan sonuç, dünyanın dört bir yanında aşırı iklim olaylarından zarar gören topluluklar açısından kutlanmayacak bir sonuç,” dedi. (TY)

COP28 fosil yakıtlar kayıp ve zarar
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/haber/cop28de-one-cikanlar-turkiye-hangi-deklarasyonlara-imza-atmadi-288994
Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un #COP28’e davet edilmesini kınadı
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/haber/hamas-israil-cumhurbaskani-herzog-un-cop28e-davet-edilmesini-kinadi-288744
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/haber/cop28den-neler-beklemeliyiz-288713
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/haber/cop28-dubaide-basladi-iklim-degisikligiyle-mucadele-eylemleri-ciddi-sekilde-hizlanmali-288687
“BAE, COP28’i petrol anlaşmaları yapmak için kullanmayı planlıyor”
27 Kasım 2023
/haber/bae-cop28i-petrol-anlasmalari-yapmak-icin-kullanmayi-planliyor-288495
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/haber/cop28-baskaninin-sirketi-adnoc-dunyayi-kirletmeye-devam-ediyor-285657
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/haber/cop28-fosil-yakit-yoneticisi-iklim-muzakeresi-yonetemez-273394
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