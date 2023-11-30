COP28 Dubai’de başladı: "İklim değişikliğiyle mücadele eylemleri ciddi şekilde hızlanmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim kriziyle mücadeleyi hızlandırmak için çağrıda bulunarak, “Bir uçurumun kenarında duruyoruz. Fosil yakıtlardan nihai çıkışı sağlamazsak, o zaman kendi nihai düşüşümüze ‘hoş geldin’ demek zorunda kalırız” dedi.

Stiell, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkanlığını yürüttüğü ve 30 Kasım-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen UNFCCC 28. Taraflar Konferansı’nın (COP28) açılışında konuştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en güçlü reaksiyonu vermede dünyanın “bebek adımlarıyla” ilerlediğini söyleyen Stiell, iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerinin ciddi şekilde hızlanması gerektiğinin altını çizdi.

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Fosil yakıtlardan nihai çıkışı sağlamazsak…

Stiell, bu yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

“Bu yıl pek çok korkutucu rekor kırıldı. Bunun bedelini insanların yaşamları ve geçim kaynaklarıyla ödüyoruz. Bir uçurumun kenarında duruyoruz. Küresel Durum Değerlendirmesi’ni dikkate aldığımızda iki seçeneğimiz var. Birincisi, ilerlemedeki eksiklerimizi kabul edip, mevcut en iyi uygulamalarımızı değiştirebilir ve kendimizi daha fazlasını yapmaya teşvik edebiliriz ya da gezegeni herkes için hangi noktada güvenli ve dirençli hale getireceğimize, kayıp ve zararları doğru bir şekilde finanse etmeye ve yeni bir enerji sistemine geçişe karar veririz. Fosil yakıtlardan nihai çıkışı sağlamazsak, o zaman kendi nihai düşüşümüze ‘hoş geldin’ demek zorunda kalırız ve bunu insanların hayatlarıyla ödemeyi seçeriz.”

Söz konusu dönüşümün adil olması gerektiğine işaret eden Stiell, bu dönüşümdeki fırsatlardan toplumun tüm kesimlerinin eşit şekilde yararlanmasının önemini vurguladı.

*Simon Stiell (Fotoğraf: AA)

Gelecek iki yıl için yeni vizyon

İklim değişikliğiyle mücadelede gelecek iki yılda atılacak bazı farklı adımlara değinen Stiell, “2024’te ülkeler ilk iki yıllık Şeffaflık Raporlarını sunacak. Bu, ülke bazlı ilerlemenin gerçekliğinin gizlenemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca, COP29’da yeni Finans Hedefi ile bu büyük değişimin nasıl finanse edileceği konusunda anlaşmaya varacağız. Ülkeler, yeni Ulusal Katkı Beyanlarını (NDC) 2025’in başında sunacak” dedi.

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Stiell, ülkelere yeni NDC’leri üzerinde şimdiden çalışmaya başlaması için çağrıda bulundu.

COP30’da ise finans, uyum ve azaltım konularındaki her bir taahhüdün küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlanma hedefiyle uyumlu olması gerektiğini ifade eden Stiell, “Bilim bize gezegenin emisyonlarımızla başa çıkma kabiliyetini tüketmeden, yani 1,5 derece limitini aşmadan, önce yaklaşık altı yılımız olduğunu söylüyor. Gençler ve sivil toplum, iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmada sorumluluk almamızı bekliyor” diye konuştu.

(VC)