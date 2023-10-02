COP28 başkanının şirketi ADNOC, dünyayı kirletmeye devam ediyor

Bu yıl düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın başkanı Sultan Ahmed Al Jaber’in CEO’su (en üst düzey yöneticisi) olduğu Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) petrol ve gaz üretimini artırması ile gündemde.

The Arabia’nın aktardığına göre, ADNOC’un yan kuruluşlarından biri olan ADNOC Drilling, operasyonlarını ve filosunu önemli ölçüde büyüttü.

Kârda yüzde 25 artış

Şirket geçen ay (ağustos), filosuna yüksek özellikli üç yeni matkap ekleyerek petrol ve gaz filosunu genişletti. Yeni ekipmanlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sularına ulaştı ve operasyonel filoya katılmak için hazır durumda.

Bu genişleme, ADNOC'un üretim kapasitesini artırmak ve BAE’nin gaz üretimi sağlamak için binlerce kuyuyu delme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.



ADNOC Drilling, Şubat 2023'te ilettiği 2023 mali yıl kılavuzuna göre tam yıl dönemi için 3-3.2 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi hedefliyor. Şirketin 2023 net kârı ise yüzde 25 arttı.

Jaber’e itiraz

Dünyanın farklı ülkelerinden sivil toplum örgütleri ve çevre aktivistleri, 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek COP28’e, Jaber’in başkanlık etmesini istemediklerine dair BM’ye bir mektup yazmış ve özetle şöyle demişti:

"ADNOC dünyanın en büyük 12. petrol üreticisi. Büyük bir kirletici olarak karbon emisyonlarından en çok sorumlu olan şirketler listesinde 14. sırada. ADNOC ayrıca fosil yakıt şirketlerinin petrol ve gaz üretimini artırma planlarına ilişkin küresel bir analizde 2. sırada yer alıyor ve yeni sahalar ve kuyular için proje ve inşaat onaylarına dayalı olarak en hızlı büyüyen fosil yakıt şirketlerinden biri. Yakın zamanda 2027 yılına kadar günde 5 milyon varil petrol üretme taahhüdünde bulunarak genişleme planlarını hızlandırdı ve fosil yakıtlı bir geleceğe hapsolmaya devam etmek için diğer büyük kirleticilerle yakın işbirliği içinde.

“İklim krizini körükleyerek büyük kazançlar elde eden bir fosil yakıt yöneticisinin iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleyi yönetmek üzere atanması onurlu bir davranış değil.”

(TY)