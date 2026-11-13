COP Bike Ride: 2 binden fazla bisikletçi, 20 bin kilometre yol kat etti

COP Bike Ride, ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında bisikletin daha etkin bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını savunan, dünya çapında yurttaşların inisiyatifiyle oluşmuş uluslararası bir bisiklet topluluğu.

İstanbul’da buluştuğumuz COP Bike Ride ekibi şimdi Antalya’da.

COP30’un yapıldığı Brezilya Belém’den yola çıktılar, sıfır fosil yakıt tüketerek yelkenliyle okyanusu geçtiler ve bugün Antalya’dayız. 2 bin 200’den fazla bisikletçi rotaya katıldı, yaklaşık 20 bin kilometre yol bisikletle kat edilmiş oldu. Sadece Türkiye’de bin 300 kilometreyi kat ettik bisikletlerimizle. – Nihan Lafcı

Bisikleti iklim dostu ulaşımın temel unsurlarından biri haline getirmeyi amaçlayan topluluk, 10 maddelik talep listesini COP31 Başkanı Murat Kurum’a ulaştırmaya çalışıyor.

COP Bike Ride Türkiye Koordinatörü Nihan Lafcı ile bu kez COP31 alanında buluştuk; Brezilya’dan İstanbul’a uzanan yolculuğu ve bu süreçte edindikleri deneyimleri konuştuk.

COP Bike Ride’dan 10 talep Ekip, 10 Ekim’de Kadıköy’de düzenlediği basın açıklamasında karar vericilere yönelik 10 talebini kamuoyuyla paylaşmıştı: 2030’a kadar, özellikle şehirlerarası ve günlük yolculuklar için çok modlu bağlantıyı da içeren temel bir bisiklet yolu ağı oluşturun. Temel zaten mevcutsa, daha iddialı olun!

Hem hızı hem de araç sayısını sınırlayarak araç trafiğini azaltın.

2030’a kadar bisiklet kullanımını geliştirmeye yönelik, tüm olanakları kapsayan özel planlar tasarlayın! (Bu planlar, özel bütçeyle desteklenmeli ve bisiklet topluluklarının da dahil olduğu düzenli uygulama inceleme süreçlerini içermeli.)

Okulların, toplu taşıma merkezlerinin, yerel işletmelerin ve yeşil alanların yakınında bisiklet ve yaya için ayrılmış alanları 2030’a kadar önemli ölçüde artırın.

2030’a kadar ulaşım merkezlerinde, alışveriş alanlarında (!), okullarda, ofislerde, evlerde (kargo bisikletleri dahil) uygun bisiklet depolama kapasitesini genelleştirin.

Bisiklet sürmeye yönelik bir zaman ve mekan yaratın: geniş bir kitleye hitap etmek için her yıl düzenlenen büyük bir bisiklet etkinliği + bisiklet tamiri, eğitimi, buluşması gibi etkinliklerin düzenleneceği bir “bisiklet evi”...

Özellikle 12 yaş altı çocuklar ve kadınlar için daha iyi bisiklet sürüş ve güçlendirme konusunda eğitim; bisikletin finansal faydalarının tanıtımı.

İlgili ekonomik sektörü (imalat, tamir, bisiklet turizmi, kiralama, paylaşım vb.) özel vergi teşvikleri/destekler yoluyla geliştirin.

“Son kilometre” teslimatları için kargo bisikleti lojistiği geliştirin.

Kaza oranları, memnuniyet anketleri, ayrılmış bisiklet ağı uzunluğu ve ulaşım türlerinin dağılımı gibi göstergeleri düzenli olarak ölçüp izleyerek kamuoyuyla paylaşın.

(CA/VC)