ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 16:06
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2025 16:15
1 dk Okuma

Columbia Üniversitesi’nden Filistin destekçisi öğrencilere uzaklaştırma

Columbia Üniversitesi, Filistin’e yönelik saldırıları protesto eden 65 öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı. Protestolara katılan öğrenciler, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları "soykırım savaşı" olarak nitelendirerek ABD’nin desteğine tepki göstermişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Columbia Üniversitesi’nden Filistin destekçisi öğrencilere uzaklaştırma
Fotoğraf: X

Columbia Üniversitesi, Filistin’deki İsrail saldırılarını protesto etme amacıyla bir araya gelen 65 üniversite öğrencisini okuldan uzaklaştırdı.

Filistin destekçisi öğrenciler, 8 Mayıs’ta, ABD’nin New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi’nin Butler Kütüphanesi önünde, İsrail’in Filistin’e saldırılarını kınama amacıyla eylem düzenledi.

Protestolara katılan 80 öğrenci gözaltına alınırken, okul yönetimi de öğrencilere soruşturma açtı.

İçlerinde üniversite mezunlarının da bulunduğu Columbia Üniversitesi bünyesindeki kolej ve şubelerine bağlı diğer 33 kişinin "Morningside Heights kampüsüne" girmesi engellendi.

Filistin destekçisi öğrenciler ABD’nin İsrail saldırılarını sınırsız bir şekilde desteklemesine karşı çıkarak, Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 52 bin 800 kişiyi öldürülmesini protesto etmişti. Öğrenciler İsrail’in Filistin’i işgalini "soykırım savaşı" olarak tanımlıyordu.

(MG/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı columbia üniversitesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git