Columbia Üniversitesi’nden Filistin destekçisi öğrencilere uzaklaştırma

Columbia Üniversitesi, Filistin’deki İsrail saldırılarını protesto etme amacıyla bir araya gelen 65 üniversite öğrencisini okuldan uzaklaştırdı.

Filistin destekçisi öğrenciler, 8 Mayıs’ta, ABD’nin New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi’nin Butler Kütüphanesi önünde, İsrail’in Filistin’e saldırılarını kınama amacıyla eylem düzenledi.

Protestolara katılan 80 öğrenci gözaltına alınırken, okul yönetimi de öğrencilere soruşturma açtı.

İçlerinde üniversite mezunlarının da bulunduğu Columbia Üniversitesi bünyesindeki kolej ve şubelerine bağlı diğer 33 kişinin "Morningside Heights kampüsüne" girmesi engellendi.

Filistin destekçisi öğrenciler ABD’nin İsrail saldırılarını sınırsız bir şekilde desteklemesine karşı çıkarak, Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 52 bin 800 kişiyi öldürülmesini protesto etmişti. Öğrenciler İsrail’in Filistin’i işgalini "soykırım savaşı" olarak tanımlıyordu.

(MG/HA)