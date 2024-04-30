Columbia Üniversitesi öğrencilerine uzaklaştırma cezası

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nden Filistin destekçisi bir grup öğrenci, okul yönetimi ile süren müzakerelerde uzlaşıya varılamamasının ardından üniversite kampüsünde bulunan Hamilton Hall binasına girdi.

Üniversite yönetimi, Gazze ile dayanışma amacıyla kurulan kamp alanını boşaltmayan öğrencilere disiplin ve okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, ABD'deki Columbia Üniversitesi yönetiminin, öğrencilerin protestolarına son vermemeleri halinde hepsinin uzaklaştırma cezası alağı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Lawlor, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “ABD'de, Columbia Üniversitesinde barışçıl protestolara son vermemeleri halinde öğrencilerin okuldan uzaklaştırmayla karşı karşıya kalacaklarına dair tedirgin edici haberler duyuyorum” dedi, bu durumun, öğrencilerin barışçıl toplanma hakkının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede, öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

ABD’deki üniversite öğrencileri, Filistin için ayakta

(AS)