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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 15:15
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 15:17
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Columbia Üniversitesi öğrencilerine uzaklaştırma cezası

BM Raportörü Lawlor, bu cezanın, öğrencilerin barışçıl toplanma hakkının açık bir ihlali olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Columbia Üniversitesi öğrencilerine uzaklaştırma cezası

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nden Filistin destekçisi bir grup öğrenci, okul yönetimi ile süren müzakerelerde uzlaşıya varılamamasının ardından üniversite kampüsünde bulunan Hamilton Hall binasına girdi.

Üniversite yönetimi, Gazze ile dayanışma amacıyla kurulan kamp alanını boşaltmayan öğrencilere disiplin ve okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, ABD'deki Columbia Üniversitesi yönetiminin, öğrencilerin protestolarına son vermemeleri halinde hepsinin uzaklaştırma cezası alağı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Lawlor, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “ABD'de, Columbia Üniversitesinde barışçıl protestolara son vermemeleri halinde öğrencilerin okuldan uzaklaştırmayla karşı karşıya kalacaklarına dair tedirgin edici haberler duyuyorum” dedi, bu durumun, öğrencilerin barışçıl toplanma hakkının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede, öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

ABD’deki üniversite öğrencileri, Filistin için ayakta
ABD’deki üniversite öğrencileri, Filistin için ayakta
29 Nisan 2024

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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