Columbia Üniversitesi öğrencilerine polis saldırısı

Columbia Üniversitesi'nde gerçekleştirilen protestolar en az 22 eyalette ve başkent Washington DC'de özel ve devlet üniversitelerinde benzer gösterilere de ilham kaynağı oldu. Eylemler Vietnam Savaşı döneminde ABD kamuoyunu savaş karşıtı yapan eylemliliklere benzetiliyor.

Kuzeydoğu bölgesi: George Washington; Brown; Yale; Harvard; Emerson; NYU (New York Üniversitesi); Georgetown; American; Maryland Üniversitesi; John Hopkins; Tufts; Cornell; Pennsylvania Üniversitesi; Princeton; Temple; Northeastern; MIT; The New School; Rochester Üniversitesi; Pittsburgh Üniversitesi

Batı kıyısı: California Politeknik Eyalet Üniversitesi; Humboldt; Güney California Üniversitesi; California Üniversitesi, Los Angeles; California Üniversitesi, Berkeley; Washington Üniversitesi

Ortabatı bölgesi: Northwestern; St Louis'deki Washington Üniversitesi; Indiana Üniversitesi; Michigan Üniversitesi; Ohio Eyalet Üniversitesi; Minnesota Üniversitesi; Miami Üniversitesi; Ohio Üniversitesi; Columbia College Chicago; Chicago Üniversitesi

Güney: Emory; Vanderbilt; North Carolina Üniversitesi, Charlotte; North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill; Kennesaw State; Florida Eyalet Üniversitesi; Virginia Tech; Georgia Üniversitesi, Athens

Güneybatı: Austin'deki Texas Üniversitesi; Rice; Arizona Eyalet Üniversitesi

ABD dışı: Filistin yanlısı protestocular geçtiğimiz hafta Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki üniversite kampüslerinde de bir araya geldi.