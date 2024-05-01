Columbia Üniversitesi öğrencilerine polis saldırısı
New York Polis Teşkilatına bağlı birimler Columbia Üniversitesi'nde Hamilton Hall'u işgal ederek kendilerini binaya kilitleyen Filistin destekçisi öğrencilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri binadaki tüm öğrencileri gözaltına aldı.
Eylemci öğrenciler son dönemde eylemlerini üniversite kampüslerine taşıdı. Okul bahçelerinde kamp kuran öğrenciler dün de Columbia Üniversitesi'nde Hamilton Hall binasını işgal etti.
Öğrenciler üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor.
Öğrencilerin eylemlerine karşılık üniversite yönetimi protestoyu dağıtmak için polisi çağırdı. Yüzün üzeinde öğrenci kampüse izinsiz girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. .
Columbia Üniversitesi'nde yüz yüze dersler durduruldu.
Columbia Üniversitesi'nde gerçekleştirilen protestolar en az 22 eyalette ve başkent Washington DC'de özel ve devlet üniversitelerinde benzer gösterilere de ilham kaynağı oldu. Eylemler Vietnam Savaşı döneminde ABD kamuoyunu savaş karşıtı yapan eylemliliklere benzetiliyor.
Kuzeydoğu bölgesi: George Washington; Brown; Yale; Harvard; Emerson; NYU (New York Üniversitesi); Georgetown; American; Maryland Üniversitesi; John Hopkins; Tufts; Cornell; Pennsylvania Üniversitesi; Princeton; Temple; Northeastern; MIT; The New School; Rochester Üniversitesi; Pittsburgh Üniversitesi
Batı kıyısı: California Politeknik Eyalet Üniversitesi; Humboldt; Güney California Üniversitesi; California Üniversitesi, Los Angeles; California Üniversitesi, Berkeley; Washington Üniversitesi
Ortabatı bölgesi: Northwestern; St Louis'deki Washington Üniversitesi; Indiana Üniversitesi; Michigan Üniversitesi; Ohio Eyalet Üniversitesi; Minnesota Üniversitesi; Miami Üniversitesi; Ohio Üniversitesi; Columbia College Chicago; Chicago Üniversitesi
Güney: Emory; Vanderbilt; North Carolina Üniversitesi, Charlotte; North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill; Kennesaw State; Florida Eyalet Üniversitesi; Virginia Tech; Georgia Üniversitesi, Athens
Güneybatı: Austin'deki Texas Üniversitesi; Rice; Arizona Eyalet Üniversitesi
ABD dışı: Filistin yanlısı protestocular geçtiğimiz hafta Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki üniversite kampüslerinde de bir araya geldi.