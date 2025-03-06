Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları yeniden başladı

ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yeniden eylem başlattı.

30 Nisan 2024'te polis baskınıyla sonlanan Filistin'e destek gösterileri, üniversite kampüsünde tekrar canlanırken, New York polisi güvenlik önlemlerini artırdı. Manhattan’daki merkez kampüste bir kütüphane binasında toplanan göstericiler, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in üniversiteye konuk edilmesini protesto etti.

Öğrenciler, sosyal medya platformu X’te paylaştıkları mesajlarla, Bennett’i ağırlayan Columbia Üniversitesi Dekanı Keren Yarhi-Milo'ya tepki gösterdi. Kefiye takan öğrenciler, sloganlar atarak kütüphanenin koridorlarında Filistin bayrağı açtı.

AA'nın haberine göre, sosyal medyada yayılan görüntülerde, kampüs avlusunda bir öğrencinin Dekan Yarhi-Milo’ya “Dün gece burada bir savaş suçlusunu ağırladınız, bunun hakkında ne hissediyorsunuz?” diye sorduğu, dekanın ise öğrenciden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

“Bomba tehdidi” olduğu iddia edildi

Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin oturma eylemi başlatmasının ardından, üniversitenin Barnard Koleji kampüsünde "bomba tehdidi" olduğu iddiasıyla bir duyuru yapıldı. Bunun üzerine polis, protestoculara kampüsü terk etmeleri çağrısında bulundu.

Ancak göstericiler eylemlerine devam edince, polis protestoya müdahale etti. Çıkan arbede sırasında bazı Filistin destekçisi öğrenciler gözaltına alındı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Barnard Koleji'ndeki Milstein Center binasında bomba tehdidine müdahale ettiklerini ve binanın tahliye edildiğini duyurdu. Açıklamada “Bölgeyi terk etmeyi reddeden herkes tutuklanabilir. Lütfen bölgeden uzak durun” dedi.

Ne olmuştu?

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okul yönetiminin İsrail’in Gazze’deki saldırılarını destekleyen şirketlerle finansal ilişkisini protesto etmek için kampüs bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve "Gazze Dayanışma Kampı" adıyla çadırlar kurmuştu.

Eylemin ikinci gününde, Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik, New York Polis Teşkilatı'ndan göstericileri dağıtmasını talep etmiş, bunun üzerine polis kampüse girerek 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

29 Nisan 2024’te öğrenciler, okul yönetimiyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Hamilton Hall binasına girmiş, ertesi gün NYPD ekipleri kampüse girerek binayı tahliye etmişti. Polis, aynı zamanda bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesi’nde başlayan bu Filistin’e destek gösterileri, kısa sürede ABD’de 50'den fazla üniversiteye yayılmış, gösterilerde 3 bin 100’den fazla öğrenci ve fakülte üyesi gözaltına alınmıştı.

Son olarak, Trump yönetimiyle bağlantılı kuruluşlar, Columbia Üniversitesi’nin federal sözleşme ve hibelerinin antisemitizm iddiaları nedeniyle incelemeye alındığını duyurmuştu.