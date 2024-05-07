Columbia Üniversitesi, İsrail protestoları nedeniyle ana mezuniyet törenini iptal etti

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi, kampüste haftalardır süren İsrail karşıtı protestolar nedeniyle ana mezuniyet törenini iptal etti.

Törenin iptal edilmesini ‘güvenlik endişesi’ olarak gerekçelendiren üniversite yönetimi, bunun yerine daha küçük, bölüm temelli törenler düzenleme kararı aldı.

15 Mayıs’ta yapılması planlanan mezuniyet töreni için Columbia Üniversitesi Sözcüsü Ben Chang, "Kampüsümüzde büyük bir mezuniyet töreni düzenlemek, ne yazık ki aşılamaz olduğu ortaya çıkan güvenlik kaygılarını tetikledi" dedi. Öğrenciler gibi üniversite yönetiminin de törenlerin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Chang ayrıca, üniversitenin alternatif bir mekan aradığını ancak öğrencileri, aileleri ve genellikle 50 bini aşan davetlileri ağırlayabilecek bir yer bulamadığını ekledi.

Columbia Üniversitesi öğrencilerine polis saldırısı

Columbia Üniversitesi’nde mezuniyet töreni 1926'dan bu yana sürdürülen bir gelenek. Törende, 19 bölümden mezun olan öğrencilerin akademik başarıları, üniversite rektörü tarafından sembolik olarak verilen derecelerle kutlanıyor.

Columbia Üniversitesi’ndeki protestolar ABD'deki üniversitelerin yanı sıra Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık'taki benzer gösterilere ilham verdi. Öğrenciler Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu ve okullarının İsrail'le bağlantısı olan şirketlerle olan ilişkisini kesmesini talep etti.

Üniversite yöneticileri Filistin yanlısı göstericileri Yahudi karşıtı dil kullanmak ve kampüste güvensiz bir ortam yaratmakla suçladı.

Polis de eylemlere izin vermedi. Columbia Üniversitesi’nin ana kampüsüne girerek 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. ABD’nin diğer üniversitelerinde de en az 2 bin eylemci gözaltına alındı.

(HA)