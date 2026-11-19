Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 18-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali başladı. Ayvalık Belediyesi, FA! Çocuk ve FA Kültür Sanat Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalin açılışı, çocukların ve yetişkinlerin katıldığı kortej yürüyüşüyle yapıldı.

Barbaros Caddesi'ndeki (Macaron) Fabrika Ayvalık önünden başlayan kortej, bando eşliğinde söylenen çocuk şarkılarıyla Talatpaşa Caddesi üzerinden Tarihi Gümrük Meydanı'na ulaştı. Yağmura rağmen geniş katılımla gerçekleşen yürüyüşe çevredeki yurttaşlar da alkışlarla eşlik etti.

Çocukların kültür ve sanata erişimini desteklemeyi, düşüncelerini ve taleplerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturmayı amaçlayan festivalin programında tiyatro, opera, müzik, sinema, doğa yürüyüşleri ve atölyeler yer alıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilk kez düzenlenen festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirterek çocuklara ve gençlere yönelik projeleri artıracaklarını söyledi.

Festivalin ilk günü, Fabrika Ayvalık'ta sahnelenen “Kuzey Kutbu Krallığı” adlı müzikli çocuk tiyatrosuyla sona erdi.

Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali 18 Kasım’da başlıyor

Fotoğraf: Beste Eren / FABRİKAMERA! (Festival Habercisi)

Çocuklar zeytinin yolculuğunu keşfedecek

Festivalin ikinci günü olan 19 Kasım Perşembe günü, çocuklar Özgün Zeytincilik'te düzenlenecek fabrika turu ve atölyede zeytinin yolculuğunu keşfedecek. Ayvalık Alan Başkanlığı ve Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek kültür yürüyüşünde ise kentin tarihi ve kültürel dokusunu tanıyacak.

Programda doğa yürüyüşü, yaratıcı drama, çocuk kitabı atölyesi, çocuklar için opera ve yapay zekâyla müzik atölyesi de yer alıyor.

Akşam saat 18.00'de Akçapınar Mahallesi'nde “Rüya Takımı” adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Aynı saatte Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde “Kuzular Firarda: Gizemli Canavarlar” filminin gösterimi yapılacak.

Felsefe ve çocuk hakları “Hasat” sempozyumunda tartışılacak

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklar söz alacak

Festivalin son günü olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukların hakları, özgürlükleri ve kent yaşamına katılımı öne çıkacak.

Saat 10.30'da Fabrika Ayvalık'ta “Çocukların Gündelik Yaşamında Haklar ve Özgürlükler” başlıklı panel düzenlenecek. Yetişkinlerin katılımına açık panelde çocukların gündelik yaşamda karşılaştıkları hak ve özgürlük meseleleri ele alınacak.

Aynı gün çocuklarla felsefe atölyesi, doğa ve kültür yürüyüşleri, zeytinin yolculuğunu anlatan müze etkinlikleri ile müzik ve dans atölyeleri gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: Bulut Eser Uludağ / FABRİKAMERA! (Festival Habercisi)

Festivalin kapanış programı Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde yapılacak. Saat 15.00'te Ayvalık Belediyesi Zeytin Çekirdekleri Orkestrası konser verecek.

Konserin ardından saat 15.40'ta “Açık Mikrofon: Ayvalık'ta Çoluk Çocuk Olmak” etkinliği düzenlenecek. Çocuklar burada yaşadıkları kente ilişkin düşüncelerini, hayallerini ve taleplerini paylaşabilecek.

Festival kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz. Kontenjanla sınırlı bazı atölye ve yürüyüşler için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Bilgi ve kayıt için Ayvalık Belediyesi'nin 444 10 66 numaralı telefonu aranabilecek. Ayrıca Kırlangıç Ayvalık Kitapçısı ve Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'e başvurulabilecek.

(NÖ)