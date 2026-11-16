Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali 18 Kasım’da başlıyor

Ayvalık Belediyesi, FA Kültür Sanat Yaşam Derneği ve FA! Çocuk iş birliğiyle 18-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen “Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali”, ara tatilde çocukları sanat, doğa ve kültürle buluşturuyor.

“Dünyaya Ses Ver!” temasıyla düzenlenen festival, çocukların düşüncelerini, hayallerini ve kendilerini ifade etmelerine alan açmayı amaçlıyor.

Üç gün sürecek festivalin programında tiyatro ve opera gösterileri, film gösterimleri, müzik ve dans etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, yaratıcı drama ve felsefe atölyeleri ile çocuk hakları üzerine söyleşi ve paneller yer alıyor.

Festival kapsamında çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra yetişkinlerin katılımına açık söyleşi ve paneller de düzenlenecek.

Festival karnavalla başlayacak

Festivalin ilk günü olan 18 Kasım Çarşamba günü, saat 14.00’te “Çoluk Çocuk Ayvalık: Açılış Karnavalı” düzenlenecek. Fabrika Ayvalık’tan başlayacak karnaval yürüyüşü, Tarihi Gümrük Meydanı’nda sona erecek.

Kostümler ve müzik aletleri eşliğinde gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından meydanda kutlamalar yapılacak.

Saat 17.30’da ise Fabrika Ayvalık’ta dört yaş ve üzerindeki çocuklara yönelik “Kuzey Kutbu Krallığı” adlı müzikli çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

Anadilinde Çocuk Sesleri

19 Kasım: Doğa, sanat ve çocuk tiyatrosu

Festivalin ikinci günü, çocuklara yönelik kültür ve doğa yürüyüşleriyle devam edecek.

Saat 10.00’da Özgün Zeytincilik’te beş yaş ve üzerindeki çocuklar için “Zeytinin Yolculuğu: Fabrika Turu ve Atölye” etkinliği gerçekleştirilecek.

Saat 10.30’da “Benim Gözümden Ayvalık: Kültür Yürüyüşü” kapsamında 9-12 yaş grubundaki çocuklar, Fabrika Ayvalık’tan Rahmi M. Koç Müzesi’ne yürüyecek.

Aynı saatte Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda 5-8 yaş grubuna yönelik “Doğada Keşif Yürüyüşü”, Cihan Şişman Gençlik Merkezi’nde ise 7-11 yaş grubundaki çocuklar için yaratıcı drama atölyesi düzenlenecek.

Saat 11.00’de Bekir Coşkun Kütüphanesi’nde beş yaş ve üzerindeki çocuklar için “Yazar ve Çizeriyle Çocuk Kitabı Atölyesi” gerçekleştirilecek.

Öğleden sonra saat 13.30’da Ayvalık Ayazması’nda beş yaş ve üzerindeki çocuklara yönelik “La Serva Padrona” operası sahnelenecek.

Saat 15.00’te Mercan Ev’de 10 yaş ve üzerindeki çocukların katılabileceği “Söz Sende! Yapay Zekâ ile Müzik” atölyesi düzenlenecek.

Aynı saatte Fabrika Ayvalık’ta yetişkinlere yönelik “Çocuklara Kitap Seçerken Nelere Bakıyoruz?” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

Akşam programında ise saat 18.00’de Akçapınar Mahallesi’nde “Rüya Takımı” çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Aynı saatte Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde altı yaş ve üzerindeki çocuklar için “Kuzular Firarda: Gizemli Canavarlar” filmi gösterilecek.

20 Kasım: Çocuk hakları, felsefe ve müzik

Festivalin son günü olan 20 Kasım Cuma günü, etkinlikler sabah saatlerinde başlayacak.

Saat 10.30’da 9-12 yaş grubuna yönelik “Benim Gözümden Ayvalık: Kültür Yürüyüşü” ile yine aynı yaş grubuna yönelik Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’ndaki “Doğada Keşif Yürüyüşü” düzenlenecek.

Cihan Şişman Gençlik Merkezi’nde 7-11 yaş grubundaki çocuklar için “Çocuklarla Felsefe (P4C) Atölyesi” gerçekleştirilecek.

Aynı saatte Kürşat Zeytinyağı Müzesi’nde beş yaş ve üzerindeki çocuklara yönelik “Zeytinin Yolculuğu: Müze Turu ve Atölye” yapılacak.

Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu’nda saat 10.30’da Orff Atölyesi, 11.30’da ise “Yaratıcı Dans ve Hareket” atölyesi düzenlenecek.

Festivalin çocuk haklarına odaklanan etkinliklerinden biri de saat 10.30’da Fabrika Ayvalık’ta gerçekleştirilecek “Çocukların Gündelik Yaşamında Haklar ve Özgürlükler” başlıklı panel olacak.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenecek, yetişkinlerin katılımına açık panelde çocukların gündelik yaşamındaki hak ve özgürlükler ele alınacak.

Bir etkinliği çocuk dostu olarak düşününce neler olur?

Festival çocukların sesiyle sona erecek

Festivalin kapanış programı, 20 Kasım Cuma günü Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Saat 15.00’te Ayvalık Belediyesi Zeytin Çekirdekleri Orkestrası konser verecek.

Konserin ardından saat 15.40’ta “Ayvalık’ta Çocuk Olmak” başlıklı açık mikrofon etkinliği düzenlenecek.

Çocuklar bu etkinlikte yaşadıkları kente ilişkin düşüncelerini, hayallerini ve taleplerini paylaşabilecek.

Festival, çocukların söz alacağı açık mikrofon etkinliğiyle sona erecek.

Etkinlikler ücretsiz

Festival kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Ancak bazı atölye ve yürüyüşlerde katılımcı sayısı kontenjanla sınırlı tutulacak. Bu etkinlikler için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Etkinliklere katılmak, kayıt yaptırmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler Ayvalık Belediyesi’nin 444 10 66 numaralı telefonunu arayabilecek. Ayrıca Kırlangıç Ayvalık Kitapçısı ve Oktay Ekinci Karikatürlü Ev’e başvurulabilecek.

(NÖ)