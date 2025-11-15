Çöken metro inşaatında bir işçi öldü

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, bu gece saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçi mahsur kaldı. Kazaya itfaiye ekipler kısa sürede müdahale etti.

5 işçiden 3’ü kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. Yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildikleri bildirildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şantiye alanına gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve ekiplerin kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldı." denildi.