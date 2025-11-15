Çöken metro inşaatında bir işçi öldü
İstanbul'da Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.
Anadolu Ajansı bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada iki işçinin ilk müdahalede kurtarıldığı, üç işçinin ise göçük altından çıkartıldığı bilgisi verildi. Valilik bir süre sonra işçilerden birinin öldüğünü açıkladı.
İBB'den açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, bu gece saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçi mahsur kaldı. Kazaya itfaiye ekipler kısa sürede müdahale etti.
5 işçiden 3’ü kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. Yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildikleri bildirildi.
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şantiye alanına gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve ekiplerin kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldı." denildi.
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı için yapılan istasyon Alarko Holding'e bağlı Alsim Alarko Sanayi ve Ticaret Tesisleri A.Ş.tarafından yapılıyor. Projede Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.ise yapı denetimini üstlenmiş durumda. Proje yaklaşık 23 kilometre üzerinde yer alacak19 istasyondan oluşuyor.
