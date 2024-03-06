Çok sesli birliktelikler: GLOSSOLALALA Arter'de

Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği Arter'in yeni sergisi "GLOSSOLALALA", iki sanatçının farklı mecraları kullanarak farklı yerlerde ürettikleri eserleri karşılaşma ve müzakere yollarıyla aynı zeminde buluşturuyor.

Johanna Gustafsson Fürst’ün iki heykel serisi ile Dilek Winchester’ın bir video serisini ve metin temelli iki yerleştirmesini bir araya getiren sergi, Arter’in 1. kat galerisinde ziyaret edilebilir.

Serginin başlığını oluşturan kurmaca "GLOSSOLALALA" sözcüğü, bilinmeyen, uydurmaca dillerde konuşma yetisi etrafında tanımlanan “glossolali” terimini hareket noktası olarak alıyor. Sergi, dil aracılığıyla bizi hem bölen hem de birleştiren farklılıklar üzerine eğiliyor.

Tekil sanatsal pratiklerle ortak bir deneyim alanı yaratmanın ve çok sesli birliktelikler inşa etmenin imkânlarını irdeleyen sergi, sanatçıların dil meselesi etrafında kurguladıkları ve dili ses, yazı, beden ve mekânla ilişkilendiren yapıtlarından oluşuyor.

Dilek Winchester’ın "Okunmayanlar Üzerine Koreografiler" serisi bağlamında davet ettiği performansçılar Gökçe Gürçay, Timuçin Gürer ve Irmak Kuyumcu, Divan şiirinden çeşitli parçaları bedenleri aracılığıyla yorumluyorlar.

İstanbul’da yaşayan zanaatkârlar Artin Aharon, Ayşenur Arslanoğlu ve Zafer Atmaca ise Johanna Gustafsson Fürst’ün mektup yoluyla aktardığı düşüncelerini somut birer forma tercüme ederken, sanatçının heykeli ucu açık bir süreç ve bir müzakere alanı olarak konumlandırmasına katkıda bulunuyorlar.

Sergiye, İsveç Sanat Hibe Komitesi’nin Uluslararası Görsel ve Uygulamalı Sanatlar Programı IASPIS, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü de destekleriyle katkıda bulundu. (AÖ)