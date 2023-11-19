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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2023 13:53
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2023 14:02
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Cohen: Savaştan sonra Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail’de olacak

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Kohen, Filistin Yönetimi’nin, Gazze'nin yönetimi için çözüm olmadığını savundu ve "Ürdün Nehri’nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/19/cohen-savastan-sonra-gazze-nin-guvenlik-kontrolu-israilde-olacak.jpg
*Fotoğraf: AA/arşiv

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, savaştan sonra Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün “çözüm olmadığını” söyledi.

AA'nın haberine göre;  İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Cohen, Hamas'ın ardından gelecekte Gazze'yi Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara ilişkin, "Filistin Yönetimi'nin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor" dedi.

Filistin Yönetimi’nin, Gazze'nin yönetimi için çözüm olmadığını kaydeden Cohen, "Ürdün Nehri’nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak" diye konuştu.

Cohen, savaştan sonra “Gazze’ye silah girişini önlemek için İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenliğini kontrol etmek zorunda kalacağını” savundu.

(RT)

İsrail Gazze
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