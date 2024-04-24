ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 14:57
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2024 14:57
1 dk Okuma

Cogito’nun bahar sayısı raflarda: Kadın Felsefeciler

Derginin yeni sayısında Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu’nun 6. Konferansında sunulan ahlâk ve siyaset felsefesi üzerine makalelerden oluşan bir seçki yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cogito’nun bahar sayısı raflarda: Kadın Felsefeciler

“Ancak ev kadınlığının reddi ilerlemeyi mümkün kılabilir miydi? Rousseau’yu takip eden devrimci Fransız kadınların savunduğu şey, ev ve aile ilgilenmenin gerçek sivil değerlere sahip olduğu, cumhuriyete yardımcı olabileceği ve ülkenin ilk devrimden sonra kendini yok etmesini engelleyebileceğiydi. Onlar evin, yurttaşlık değerlerinin merkezi, yurttaşların oluştuğu bir yer olduğuna inanıyorlardı.”

Cogito Dergisi’nin 113. sayısı “Kadın Felsefeciler: Ahlak ve Siyaset Felsefesi Üzerine Yazılar” Yapı Kredi Yayınları’ndan (YKY) çıktı.

Bu sayıda Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu'nun (SWIP-TR) 6. Konferansında sunulan ahlâk ve siyaset felsefesi üzerine makalelerden oluşan bir seçki var.

Oskar Negt

Seniye Tilev ve Tuğba Sevinç'in hazırladığı “Kadın Felsefeciler” dosyasına, psikanalist ve tiyatro uzmanı Maria G. Turri'nin çalışmaları üzerinden tiyatro ve psikanaliz arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir Odak dosyası eşlik ediyor. 

Odak bölümlerinden ikincisinde, bu sayı yayına hazırlanırken hayatını kaybeden, Frankfurt Okulu’nun son kuşak temsilcilerinden sosyolog ve filozof Oskar Negt var.

Derginin editörü Şeyda Öztürk’ün kaleme aldığı Cogito’dan kısmında ise “Cogito’nun 30. yaşını kutlayacağımız Yaz sayısı için bir ‘Gelecek’ dosyası hazırlıyoruz,” duyurusu yer alıyor.

Cogito'nun “Kadın Felsefeciler: Ahlak ve Siyaset Felsefesi Üzerine Yazılar” sayısı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TK/TY)

yky cogito dergisi kadın felsefeciler
ilgili haberler
Cogito'nun yeni sayısı: Hasta bir dünyada yaşlanmak
17 Haziran 2020
/haber/cogito-nun-yeni-sayisi-hasta-bir-dunyada-yaslanmak-225860
ilgili haberler
Cogito'nun yeni sayısı: Hasta bir dünyada yaşlanmak
17 Haziran 2020
/haber/cogito-nun-yeni-sayisi-hasta-bir-dunyada-yaslanmak-225860
Sayfa Başına Git