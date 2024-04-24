Cogito’nun bahar sayısı raflarda: Kadın Felsefeciler

“Ancak ev kadınlığının reddi ilerlemeyi mümkün kılabilir miydi? Rousseau’yu takip eden devrimci Fransız kadınların savunduğu şey, ev ve aile ilgilenmenin gerçek sivil değerlere sahip olduğu, cumhuriyete yardımcı olabileceği ve ülkenin ilk devrimden sonra kendini yok etmesini engelleyebileceğiydi. Onlar evin, yurttaşlık değerlerinin merkezi, yurttaşların oluştuğu bir yer olduğuna inanıyorlardı.”

Cogito Dergisi’nin 113. sayısı “Kadın Felsefeciler: Ahlak ve Siyaset Felsefesi Üzerine Yazılar” Yapı Kredi Yayınları’ndan (YKY) çıktı.

Bu sayıda Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu'nun (SWIP-TR) 6. Konferansında sunulan ahlâk ve siyaset felsefesi üzerine makalelerden oluşan bir seçki var.

Oskar Negt

Seniye Tilev ve Tuğba Sevinç'in hazırladığı “Kadın Felsefeciler” dosyasına, psikanalist ve tiyatro uzmanı Maria G. Turri'nin çalışmaları üzerinden tiyatro ve psikanaliz arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir Odak dosyası eşlik ediyor.

Odak bölümlerinden ikincisinde, bu sayı yayına hazırlanırken hayatını kaybeden, Frankfurt Okulu’nun son kuşak temsilcilerinden sosyolog ve filozof Oskar Negt var.

Derginin editörü Şeyda Öztürk’ün kaleme aldığı Cogito’dan kısmında ise “Cogito’nun 30. yaşını kutlayacağımız Yaz sayısı için bir ‘Gelecek’ dosyası hazırlıyoruz,” duyurusu yer alıyor.

Cogito'nun “Kadın Felsefeciler: Ahlak ve Siyaset Felsefesi Üzerine Yazılar” sayısı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TK/TY)