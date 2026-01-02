"Çocukluktaki ekran süresi, ergenlikteki anksiyeteyi etkiliyor"

The Lancet'in eBioMedicine adlı akademik dergisinde çocukların maruz kaldığı ekran sürelerinin orta vadeli sonuçlarına ilişkin bir araştırma yayımlandı.

Singapur'daki araştırmacılar, 4 buçuk, 6 ve 7 buçuk yaşlarında alınan beyin taramalarını kullanarak çocukların yüksek düzeyde ekran başında zaman geçirmesinin gelişimsel etkilerini belirledi. 168 çocuk 10 yıldan fazla süre boyunca takip edildi.

Hızlı olgunlaşma her zaman iyi değildir

Ekran başında daha fazla zaman geçiren çocuklarda görsel işleme ve bilişsel kontrolle ilgili beyin ağlarının daha hızlı olgunlaştığı ortaya konuldu.

Bu saptama ilk başta kulağa risk içermeyen bir buldu gibi gelse de durum pek öyle değil.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Huang Pei, bunun aslında çocuğun büyüdükçe hayata uyum sağlamakta zorlanmasına nasıl yol açabileceğini "Hızlandırılmış olgunlaşma, genellikle olumsuzluklara veya diğer uyaranlara yanıt olarak belirli beyin ağlarının çok hızlı gelişmesiyle gerçekleşir" sözleriyle açıkladı.

Kademeli beyin gelişimi neden önemli?

Çalışmaya göre, 'normal' gelişim sırasında, beyin ağları zamanla kademeli olarak daha özelleşmiş hale gelir. Ancak ekrana uzun sürelerde maruz kalan çocuklar, karmaşık düşünme için gerekli verimli bağlantıları geliştirmeden, temeli olmayan şekilde hızlıca uzmanlaşıyor. Bu durum esnekliği ve dayanıklılığı sınırlayarak çocuğun daha sonraki yaşamında uyum sağlama yeteneğini azaltabiliyor.

Araştırmada bu şekilde değişmiş beyin ağlarına sahip çocuklar, 8 buçuk yaşındayken bilişsel bir görev sırasında karar vermekte daha uzun süre harcadı ve daha sonra 13 yaşında daha yüksek kaygı belirtileri kaydedildi.

Araştırmanın sonuç bölümünde, "Küçük yaşlardaki çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artması ergenlik döneminde anksiyeteyi daha yoğun tetikliyor." bulgusu yer aldı.

*Bu haber Independent.co.uk sitesinden alınmıştır.

(NÖ)