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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 13:10
 ~ Son Güncelleme: 26 Ocak 2024 13:30
2 dk Okuma

Çocuklarla arkeolojik gezinti

“Çocuklar İçin Arkeoloji El Kitabı”nı Giovanna Baldasarre, Elisabetta Giorgi, Samanta Mariotti, Nina Marotta ve Francesco Ripanti’nin kaleme aldı ve Stefano Tognetti resimledi.

Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz

Sedat Yılmaz
Görseli Büyüt
Çocuklarla arkeolojik gezinti

Bazı kitaplar vardır insanda sabırsızlık yaratır, heyecan uyandırır. Bugün size tam beş yazar tarafından kaleme alınmış bir tür mutluluk kaynağı olan “Çocuklar İçin Arkeoloji El Kitabı”nı tanıtacağım. Çocuklarda arkeolojiye dair birçok farkındalık yaratacak bu eser, aynı zamanda hem ebeveynler hem de öğretmenler için harika bir kaynak kitap niteliğinde. Kitabın arkeologların elinden çıkmış olması da esere apayrı bir fark katıyor. Giovanna Baldasarre, Elisabetta Giorgi, Samanta Mariotti, Nina Marotta ve Francesco Ripanti’nin kaleme aldığı ve Stefano Tognetti’nin resimlediği eser övgüye değer.

Temaları cezbedici

Araştırma ve inceleme merakı olan çocuklar için birebir olan bu eser, tutku, kararlılık, azim, çaba ve takım çalışmasının önemini ortaya koyuyor. Bir meslek sahibi olmak ve aynı zamanda işin uzmanı olmak için çok çalışıp, çok okumak gerektiğini hatırlatan eser, çocuklara macera tadında okuma sağlıyor. Arkeoloji nedir, nerede kazı yapılır, nasıl kazı yapılır, buluntu nedir, kazıdan sonra ne olur? gibi sorulara yanıt veren eser, dünyanın sahip olduğu kültürel miraslardan “Troya”, “Toprak Askerler” ve “Lascaux Mağarası” hakkında da detaylı bilgilere yer veriyor.

Ülke ülke dolaş

Arkeologlar için hiyeroglif dilinin ne kadar önemli olduğunu anımsatan eser, okurunu adeta Mısır, İtalya, Yunanistan, Fransa ve daha başka ülkelere mini bir gezintiye çıkarıyor. Arkeologların her şeyi bilen süper insanlar olmadığını onların da kendi aralarında uzmanlık alanları olduğunu anımsatan eser, kime nümismatik, kime arkeo antropolog denir, tek tek basit ve anlaşılır bir dille anlatıyor.

Toprağın rengi ve bitki örtüsünün önemi

Nerede kazı yapılır, nasıl kazı yapılır, sorularına da yanıt veren kitap, yetişkinlerin de hafızasını yeniliyor. Özellikle toprağın ve bitki örtüsünün renginin bir arkeolog için olmazsa olmaz bir başlangıç olduğunu çok güzel ve güncel yaşam alışkanlıkları üzerinden anlatan yazarlar, çocukları da kitabın içine dahil ediyor. Okuruna uygulamalı sayfalar sunan eser, insanda dikkat dağılımını engelliyor. Toprak katmanlarındaki değişim şekli, kitabın sayfa rengiyle değiştirilerek görsel hafızayı güçlendiriyor. Çok renkli, çok çizimli, çok uygulamalı olan bu kitabı ebeveynler daha küçük yaştaki çocuklara okuyabilir ve keyifli zaman geçirebilir. Aynı zamanda genel kültür ve dünya kültür mirası ile tarih ve coğrafya derslerini veren öğretmenler de yardımcı ders kitabı olarak okutabilir. Eserin eğlendirici, öğretici olduğu kadar bilgilendirici özelliğini de vurgulamak isterim. Ben okurken büyük bir zevk aldım ve okurlarıma da gönül rahatlığıyla öneririm. Çok faydasını göreceğiniz ve kitaplığınızda ayrılmaz bir parçası olacağına inandığım eser için iyi okumalar diliyorum.

Kitap: Çocuklar İçin Arkeoloji El Kitabı
Yazarlar: Giovanna Baldasarre, Elisabetta Giorgi, Samanta Mariotti, Nina Morotta, Francesco Ripanti
Resimleyen: Stefano Tognetti
Grafik taraşım: Alessandra Zorzetti
Çeviren: Filiz Ödem
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Okuma Yaş Grubu: 8-12 ve ebeveynler

(SY/AÖ)

bia çocuk kitaplığı arkeoloji yapı kredi yayınları
Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz
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Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016...

Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016 Genel Mali Sekreteri görevinde bulundu. İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) kuruluş çalışmalarında yer aldı. Bölgesel eşitsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, çalışma yaşamı- iş cinayetleri, çatışma ve barış süreçleri, medya sahipliği, medya ve savunma sanayi ilişkisi, medya eleştirisi ile medya- iktidar ilişkisi üzerine çalışma yürütüyor. Hrant Dink Vakfı tarafından organize edilen Türkiye- Ermenistan Seyahat Fonu çerçevesinde Ermenilerin Türk ve Kürtler hakkında algıları ve yüzüncü yılında Ermeni Soykırımı anma etkinliklerini Özgür Gündem Gazetesi için takip etti ve bir süre Yerevan’da çalıştı. Friedrich Ebert Stiftung (FES) ile Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) ortaklaşa Auschwitz ölüm kampının yok edilmesinin 70’inci yılı dolayısıyla Almanya’da yürütülen çalışmalara katıldı. Muhabir, haber editörü ve Mezopotamya Ajansı (MA) Haber Müdürü görevinde bulundu. MA haber editörü olarak gazeteciliğe devam ediyor. Bisiklet tutkunu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) üyesi. Diyarbakır’da yaşıyor. 

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