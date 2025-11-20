"Çocukların yetişkinlerle çarpık şekilde eşitlenmesi çoklu istismar risklerini arttırır"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili ve DEM Parti Çocuk Komisyonu Eşsözcüsü Beritan Güneş, 11. Yargı Paketi ile suça sürüklenen çocuklara ilişkin öne çıkan hukuki düzenleme tartışmalarını değerlendirdi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu “yeni nesil çeteleşme” tartışmalarının dünya çapında ele alınması gerektiğini hatırlatan Güneş, bu alanda uzmanlarla ortak akıl üretmek için Ankara’da “Barış ve Demokrasi Arayışında Çocuklar İçin Gerçek Adalet Çalıştayı” düzenlediklerini aktardı.

Tüm partilerin ortak önergeyle Meclis’e getirdiği çocukların kanunla ihtilaflı hale gelmesi üzerine çalışma komisyonu kurulmasını önemli bulduklarını vurgulayan Güneş, “Bu mesele çocukların bugününü, yarınını ve toplumun geleceğini etkiliyor. Çocukların üstün yararına hizmet eden her çalışmada tarihsel ve politik sorumlulukla yer alacağız.” ifadelerini kullandı.

Anadilinde Çocuk Sesleri

"Çocuklar çocukluktan düşürülüyor"

Güneş, 10. ve 11. Yargı Paketleri ile gündeme gelen çocuklara yönelik hapis cezalarının süresinin arttırılması önerilerine de şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bu düzenlemeler çocukların çocukluktan düşürülmesi anlamına geliyor. Etkilerinin çok boyutlu olacağını bugünden öngörüyoruz. Çocukların yetişkinlerle çarpık şekilde eşitlenmesi; işçileştirme, istismar ve evlilik adı altında çoklu istismar risklerini artırır. Hapsetme ne kanunla ihtilaflılığı azaltıyor ne de çocukları koruyor. Aksine çocukları şiddet, istismar ve suç örgütleriyle daha fazla karşı karşıya bırakıyor”

Yeni Zelanda, Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan onarıcı adalet modellerine dikkat çeken Güneş, bu sistemlerde çocukların aile, mağdur ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte çözüm ürettiğini ifade etti.

“18 yaşına kadar herkes çocuktur, bunun tartışması yok”

Güneş, çalıştay sonuç bildirgesinde yer alan çözüm önerilerini şöyle sıraladı: Çocuk adaletinde koruma–önleme–onarma ilkeleri birlikte işletilmeli.

18 yaşına kadar herkes çocuktur ilkesinden asla taviz verilmemeli.

Çocuk Koruma Kanunu’nun güçlendirilmesi ve bağlayıcı hâle getirilmesi gerekiyor.

Kız çocuklar, LGBTİ+ çocuklar ve 0-6 yaş çocuklar için özel protokoller oluşturulmalı.

Çocuklar için bağımsız bir bakanlık ve bütçe hazırlanmalı.

Hapsetme, uluslararası standartlara uygun şekilde, en son çare olarak ele alınmalı.

Güneş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkat çekerek, “Bugün ortak mutabakatla çocuk haklarına hizmet eden bir karara imza atmayı diliyoruz” dedi.

(NÖ)