"Çocukların suça neden sürüklendiği araştırılsın" önergesi reddedildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çocuk Komisyonu Eşsözcüsü ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu araştırma önergesinde çocukların kanunla ihtilaflı hale gelmesinin tüm boyutlarıyla araştırılması için bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.

Güneş Altın, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında iktidarın ‘çocukluk’ tanımını değiştirmeye çalıştığını vurgulayarak yoksulluk, istismar, iş cinayetleri ve eğitimden koparma gibi sorunlara dikkat çekti. Ceza ve hapsetme odaklı politikaları eleştirerek, çocukların kanunla ihtilaflı hale gelmesinin önlenmesi ve çocuk haklarının korunması için çok boyutlu, multidisipliner bir yaklaşım gerektiğini savundu. Devletin çocukları suçtan koruma yükümlülüğü olduğunu hatırlatan Güneş Altın, eğitim, sağlık, içişleri ve aile bakanlıklarının birlikte hareket etmesi gerektiğini de belirtti.

Cezaların artması çocuklar için ne anlama geliyor?

"Çocuklar cezada yetişkinlerle eşitlenmeye zorlanıyor"

Araştırma önergesinde Türkiye’de 4 bin 561 çocuğun ceza infaz kurumlarında tutulduğu açıklandı. Güneş Altın, çocuk ve gençlik hapishanelerinin toplam kapasitesinin 2 bin 700-3 bin civarında olduğunu, eğitimevlerinin kapasitesinin ise yaklaşık 550 olduğunu ifade etti. Ayrıca, yetişkin hapishanelerinde 1.500 çocuğun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’de çocuklar için bütüncül bir yargılama usul kanununun bulunmadığı, Çocuk Koruma Kanunu’nun ise sadece tavsiye niteliğinde olduğu, çocukların ceza infaz sisteminde yetişkinlerle eşitlenmeye zorlandığı öne çıkarıldı.

Bu konuların Meclis araştırması ile aydınlatılmasını talep eden önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

"Barış ancak çocuklar adalete eriştiğinde başlar"

Güneş Altın, benzer bir gündemle mecliste düzenlediği basın toplantısında, çocuk adalet sisteminin cezalandırma yerine onarıcı yaklaşımla yeniden inşa edilmesi gerektiğini de belirterek “Çocukları suça sürükleyen asıl fail bu sistemin kendisidir. Çocukları koruyamayan, cezalandırma merkezli bir sistem toplumsal barışı da derinden zedeliyor” ifadelerini kullandı.

11. Yargı Paketi’nin çocuk tanımını daraltarak Pekin Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini ve çocuklara ağırlaştırılmış müebbet cezası yolunu açtığının da altını çizen Güneş Altın konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu paket, çocukları suçun faili gibi gören anlayışın devamıdır. Oysa suçla değil, çocuklarla mücadele edilmektedir. Hapishaneler yerine toplum temelli sosyal merkezler kurulmalı; kız çocukları, LGBTİ+ çocuklar ve anneleriyle kalan çocuklar için özel koruma protokolleri hazırlanmalıdır.”

Basın toplantısını “Biz biliyoruz ki barış, ancak çocuklar adalete eriştiğinde başlar” sözleriyle sonlandıran Güneş Altın, çocukların geleceğinin cezalandırma duvarlarının ardında değil, eşitlik, özgürlük ve barış zemininde inşa edileceğini söyledi.

(NÖ)